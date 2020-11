Trump: Oni próbują ukraść wybory

Francuscy biskupi przeciwko zawieszeniu liturgii w pandemii. Jest odwołanie do Rady Stanu

Uczestnictwo w Mszy nie jest jedynie sposobem praktykowania wiary, ale jej źródłem i szczytem. Eucharystia to jeden z rzadkich momentów, gdzie wierni przychodzą, by odzyskać siłę i odwagę do znoszenia także przeciwności losu związanych z...