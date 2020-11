Nie żyje Dave Prowse. Odtwórca roli Dartha Vadera

O śmierci aktora poinformował na Facebooku jego agent Thomas Bowington. Prowse zmarł w sobotę, nie wiadomo jednak jaka była przyczyna zgonu.

"Niech moc będzie z nim zawsze! Chociaż słynął z grania wielu potworów - wszyscy, którzy znali Dave'a i pracowali z nim wiedzą, że był bohaterem" – przekazał Bowington.

Brytyjczyk był kulturystą i sztangistą, ale cały świat zapamięta go jako odtwórcę postaci legendarnego Dartha Vadera w klasycznej trylogii Star Wars. Co ciekawe, na słynnych filmach nie słyszymy głosu aktora, tylko Jamesa Earla Jonesa, któ®y dubbingował mrocznego lorda Sith. Twórcy filmów uznali, że akcent Prowse'a nie pasuje do roli (Carrie Fisher miała go z tego powodu wręcz nazywać go "Darth Farmer").

Prowse odegrał również niewielkie role w takich produkcjach jak "Mechaniczna pomarańcza", "Benny Hill" czy "Jak wam się podoba".

