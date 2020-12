Godzina policyjna w Paryżu, kolejne państwa decydują się na lockdown

Czechy

W poniedziałek rząd Czech zdecydował o przywróceniu od piątku większości restrykcji epidemicznych; wyjątkiem będą handel i usługi. Za ponowne wprowadzenie ograniczeń, mających powstrzymać epidemię koronawirusa, premier Andrej Babisz przeprosił obywateli i przedsiębiorców.

– To była bardzo trudna decyzja, gdyż zdaję sobie sprawę, jaki skutek będzie miała dla życia ludzi – tłumaczył premier Babisz. Decyzję uzasadnił pogarszającą się sytuacją epidemiczną, a także wzrastającą liczbą zakażeń SARS-CoV-2 wśród seniorów.

Litwa

Na Litwie od dzisiaj w związku z sytuacją epidemiczną zostaje zamkniętych większość sklepów, ograniczona będzie możliwość poruszania się. Kwarantanna w kraju została przedłużona do 31 stycznia.

Według danych Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) wśród krajów europejskich Litwa zajmuje pierwsze miejsce pod względem liczby zakażeń koronawirusem w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców, a pod względem przypadków śmiertelnych wśród osób zakażonych – jest na 13. pozycji.

Niemcy

Pełny lockdown wprowadzony został dzisiaj w Niemczech; obostrzenia będą obowiązywać przynajmniej do 10 stycznia.

Władze zakazały m.in. opuszczania domów bez konieczności – otwarte są tylko sklepy niezbędne do codziennego życia, a także apteki i banki. Zamknięte są szkoły, a niektórzy pracodawcy musieli zawiesić swoją działalność lub zlecić swoim pracownikom pracę w systemie zdalnym. Zamknięte również zostały zakłady fryzjerskie, kosmetyczne i salony tatuażu.

Francja

We Francji, po tygodniach malejącej liczby zakażeń po listopadowym lockdownie, częściowe złagodzenie ograniczeń na początku grudnia doprowadziło do wzrostu wskaźników infekcji, a dzienna liczba zachorowań nie spadła do 5 tys., co rząd określił jako warunek wstępny dalszego rozluźnienia restrykcji.

W ubiegły czwartek francuski rząd przełożył więc dalsze łagodzenie lockdownu, informując, ze godzina policyjna, wprowadzona od 15 grudnia od godziny 20 do 6, pozostanie w mocy do Sylwestra, lecz będzie zawieszona na Boże Narodzenie.

Dania

Tymczasem w Danii odnotowywano w ostatnich dniach najwyższe dobowe wzrosty zakażeń od początku epidemii. W związku z pogorszeniem się sytuacji epidemiologicznej, rząd rozszerza obostrzenia na cały kraj – poinformowała wczoraj publiczna telewizja TV2, powołując się na anonimowe źródła.

Z informacji telewizji TV2 wynika, że lockdown potrwa do 3 stycznia.

Tydzień temu duński rząd ogłosił rozszerzenie zaostrzonych restrykcji na większość gmin w kraju. Zamknięte zostały restauracje, kina, teatry i część szkół. Podobnie jak w Polsce nie działają też siłownie i baseny, a pracodawcy – o ile to możliwe – odsyłają pracowników do pracy zdalnej.

