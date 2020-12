Reuters: Misja WHO uda się w styczniu do Chin, by zbadać genezę koronawirusa

Chiny poinformowały WHO o pierwszych przypadkach zapalenia płuc w Wuhanie, którego przyczyn nie udało się ustalić, 31 grudnia ubiegłego roku, a następnie zamknęły targ w tym mieście, który - jak sądzono - był epicentrum zakażeń.

Stany Zjednoczone, które oskarżyły Pekin o ukrywanie skali zakażeń nowym wirusem, zażądały przeprowadzenia pod auspicjami WHO transparentnego śledztwa w tej sprawie. Skrytykowały też założenia takiego dochodzenia, które zezwalały chińskim naukowcom na przeprowadzenie pierwszego etapu badań.

Ministrowie zdrowia wielu krajów zaapelowali do WHO o wykrycie źródła wirusa oraz ustalenie, w jaki sposób przekroczył on barierę gatunkową i zaatakował ludzi. Teraz grupa, która będzie liczyła od 12 do 15 ekspertów z różnych krajów, przygotowuje się do wyjazdu do Wuhan, gdzie chińscy naukowcy przygotowali do przebadania próbki pobrane zarówno od ludzi, jak i zwierząt.

Thea Fischer, Dunka należąca do zespołu ekspertów, powiedziała agencji Reutera, że misja rozpocznie się "tuż po Nowym Roku" i potrwa sześć tygodni, z czego dwa tygodnie naukowcy spędzą na kwarantannie.

Rzecznik WHO Tarik Jasarevic poinformował Reutera, że WHO liczy, iż zespół będzie mógł wyjechać do Chin w styczniu. Zachodni dyplomata oznajmił, że wywierana jest "silna presja na Chiny i WHO", by misja rozpoczęła się na początku nowego roku.

Główny ekspert WHO ds. chorób zwierząt Peter Ben Embarek powiedział w listopadzie, że członkowie misji będą przeprowadzać wywiady z osobami, które pracowały na targu w Wuhan, aby ustalić, w jaki sposób zakaziły się koronawirusem. "Nie ma żadnych faktów wskazujących na to, że (wirus) mógł być stworzony przez człowieka" - podkreślił Embarek.

Chińskie media państwowe starały się propagować informację, że koronawirus powstał za granicą i został jedynie wykryty w Wuhan. Dowodem na taką tezę miała być obecność koronawirusa w zamrożonej, importowanej żywności.

Niektóre kraje Zachodu krytykowały fakt, że zapowiadana od dawna misja badawcza do Chin opóźnia się; dyplomata, z którym rozmawiał Reuters, wyjaśnił jednak, że WHO musiała zaakceptować warunki stawiane przez Chiny, aby uzyskać dostęp do koniecznych materiałów oraz miejsc. Zapewnił też, że dochodzenie zespołu naukowców zostało "solidnie przygotowane".