Filipiny: Biskupi pomogą przy szczepieniach przeciwko koronawirusowi

– Możemy zaoferować naszą infrastrukturę do pomocy przy tym ogromnym, skomplikowanym i niezwykle trudnym programie szczepień – powiedział przewodniczący Episkopatu, arcybiskup Romulo Valles. Zadeklarował też, że hierarchowie są gotowi poddać się szczepieniom publicznie, by zbudować wśród wiernych zaufanie do mającego się rozpocząć w lutym programu.

Ponad 80 proc. mieszkańców Filipin jest katolikami, a kolejnych 12 proc. należy do innych kościołów chrześcijańskich.

Według opublikowanego na początku stycznia sondażu centrum badania opinii Pulse Asia Research pod koniec 2020 r. mniej niż jedna trzecia Filipińczyków była gotowa poddać się szczepieniu, a 47 proc. zdecydowanie się na nie nie zgadzało.

Ministerstwo zdrowia przyznało, że mierzy się z trudnościami przy przekonywaniu mieszkańców do przyjęcia preparatu przeciwko koronawirusowi. Wyzwaniem są także trudności logistyczne w dotarciu do wielu spośród ok. 2 tys. zamieszkanych wysp w liczącym 110 mln mieszkańców kraju.

"Kościoły rzeczywiście mogą być alternatywnymi (punktami szczepień) na obszarach, gdzie brakuje infrastruktury, zwłaszcza w trudno dostępnych miejscowościach" – napisał w niedzielnym oświadczeniu szef resortu zdrowia, Francisco Duque III, przyjmując ofertę biskupów.

Rząd w Manili planuje rozpoczęcie akcji szczepień w lutym, początkowo przy użyciu 50 tys. dawek preparatu chińskiej firmy Sinovac Biotech. W sumie kraj zamówił 25 mln dawek tej szczepionki, oprócz 30 mln wyprodukowanych przez amerykańską Novavax i 2,6 mln brytyjsko-szwedzkiej firmy AstraZeneca.

Według najnowszego zestawienia amerykańskiego Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa od wybuchu epidemii na Filipinach zdiagnozowano ponad 523 tys. przypadków zakażenia koronawirusem; ponad 10,6 tys. osób z COVID-19 zmarło.

