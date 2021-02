Senat USA podjął decyzję ws. impeachmentu Trumpa. Mocny komentarz Bidena

W głosowaniu nad artykułem impeachmentu za skazaniem byłego prezydenta głosowało 57 senatorów (w tym siedmioro Republikanów), a przeciw było 43. Do skazania Donalda Trumpa potrzebne było 67 głosów (2/3 izby).

"Nawet jeśli końcowe głosowanie nie doprowadziło do wydania werdyktu uznającego winę (Trumpa - red.), istota oskarżenia nie może być przedmiotem sporu" – skomentował decyzję Senatu, w opublikowanym przez Biały Dom oświadczeniu, prezydent Joe Bidena.

Druga próba impeachmentu Trumpa

Partia Demokratyczna przedłożyła w amerykańskiej Izbie Reprezentantów artykuł impeachmentu Donalda Trumpa na początku stycznia.

Urzędujący wówczas prezydent został oskarżony przez Demokratów o "podżeganie do powstania". Chodzi o rolę, jaką Donald Trump odegrał w czasie zamieszek w gmachu Kapitolu.

W środę 6 stycznia zwolennicy Donalda Trumpa wtargnęli do Kapitolu, gdy Kongres miał zatwierdzić wyniki wyborów prezydenckich, w których zwyciężył Joe Biden. Obrady trzeba było przerwać. Protestujący wbiegli do sali Izby Reprezentantów, w tym na mównicę oraz do biura przewodniczącej Izby, Nancy Pelosi. Część z nich była uzbrojona.

W wyniku zamieszek zginęło 5 osób.

