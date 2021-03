Francja zmusi personel medyczny do przyjęcia szczepionek? "Nie możemy tego dłużej tolerować"

W domach spokojnej starości i na oddziałach opieki długoterminowej mniej niż 200 tys. specjalistów otrzymało co najmniej jedną dawkę szczepionki, tj. około 42 proc. personelu.

Francja wprowadzi obowiązkowe szczepienia?

Prezydent Emmanuel Macron rozważa wprowadzenie obowiązkowego szczepienia przeciwko koronawirusowi dla personelu medycznego w szpitalach i domach opieki – informuje dziennik ekonomiczny i „Les Echos”, powołując się na źródła w Radzie Obrony, która debetowała w środę nad sytuacją sanitarną w kraju.

Jak podały władze medyczne, na oddziałach covidowych 80 proc. personelu jest zaszczepione, ale gdzie indziej o wiele mniej. COVID-19 stał się pierwszą tzw. chorobą szpitalną.

Niektórzy lekarze uważają za konieczne wprowadzenie obowiązku szczepień personelu pielęgniarskiego.

– Nie możemy dłużej akceptować odmowy szczepień przez personel – stwierdził prof. François Chast w radiu w France Inter. Uważa on, że personel odmawiający szczepień powinien zostać wykluczony z zawodu.

Koronawirus we Francji

W ciągu ostatniej doby zakażenie koronawirusem potwierdzono we Francji u 25 279 osób, w szpitalach zmarło 293 chorych. Całkowita liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa od początku pandemii wzrosła do 87 861, a zarażonych do 3 835 595 - podała w czwartek Agencja Zdrowia Publicznego (SPF).

Do szpitali przyjęto 1 538 chorych, 293 na oddziały intensywnej terapii. Liczba pacjentów hospitalizowanych zmniejszyła się o 220 i wynosi 24 891. Na oddziałach intensywnej terapii leczonych jest natomiast 3 633 chorych.

