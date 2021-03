Pedofilia, czyli zwycięstwo Rewolucji Seksualnej

Kolonia, Domplatz (plac Katedralny), rok 1980. Chłodny, słoneczny, wiosenny dzień. Na płycie (w miejscowym slangu) przed imponującą katedrą tłumy, głównie turystów z całego świata. Doskonałe miejsce do prezentacji politycznych żądań, do wszelkich demonstracji. Wielki transparent zasłania wejście do katedry i pilnujących go kanoników w szkarłatnych habitach (pilnują oni, żeby nikt nie wchodził do świątyni w kapeluszach czy półnago). Ów transparent trzymają dwaj, może 10-, może 12-letni, bladzi, sini od zimna chłopcy. Za nimi panowie w średnim wieku rozdają ulotki. Chętnych nie brakuje. Na transparencie hasło: „Zezwolić 12-latkom na seks”.