Anglia: Pastor oskarżony o terroryzm. Skrytykował promocję LGBT w szkole

Brytyjskie represje wobec osób sprzeciwiających się propagandzie ruchu LGBT i gender nasilają się. Niedawno pisaliśmy o aresztowaniu ulicznego kaznodziei, który objaśniał naukę Pisma Świętego w odniesieniu do małżeństwa i tożsamości płciowej. Tym razem dyskryminacja na tle konserwatywnych poglądów spotkała kapelana Trent College w miejscowości Long Eaton, dr. Bernarda Randalla.

Szkoła, podlegająca Kościołowi anglikańskiemu, zorganizowała dla swoich uczniów (w wieku od 11 do 17 lat) zajęcia z przedstawicielką organizacji Educate and Celebrate, której misja brzmi: „Wyposażamy was i wasze społeczności w wiedzę, umiejętności i pewność siebie, aby ugruntowywać płeć, tożsamość płciową i orientację seksualną w strukturach waszych organizacji”.

Dr Elly Barnes miała przeszkolić grono pedagogiczne i odpowiedzieć na wątpliwości uczniów odnośnie zagadnień związanych z LGBT i gender. Podczas spotkania z nauczycielami okazało się, że przedstawicielka organizacji bynajmniej nie zamierza ograniczyć się do rzeczowej dyskusji na tematy związane z seksualnością. W pewnym momencie kobieta nakłoniła nauczycieli do wspólnego śpiewania osobliwej pieśni zatytułowanej Zmiażdżyć heteronormatywność (Smash Heteronormativity). Wtedy Barnes ogłosiła wprost, jaki jest cel organizacji, a mianowicie: „Całkowite zniszczenie heteronormatywności, właśnie to chcemy zrobić”.

Szkolny pastor, Bernard Randall, poczuł się w obowiązku interweniowania i zapytał: „Jak to jest, że mówi się nam, że mamy akceptować te wszystkie kwestie LGBT w chrześcijańskiej szkole?”. Następnie wygłosił dla uczniów kazanie, którego intencją było zrównoważenie propagandy homoseksualnej w szkole poprzez biblijną naukę na temat seksualności i tożsamości płciowej. Zwrócił uwagę na obowiązek miłości bliźniego i tolerancji wobec osób LGBT, jednocześnie jednak podważył ideologiczne aspekty prowadzonych zajęć.

„Potencjalnie agresywny religijny ekstremista”

Jak podaje organizacja Christian Corcern, po spotkaniu pedagogów i kazaniu rozpoczęła się seria donosów na pastora do rządowej organizacji antyterrorystycznej, wobec której został oskarżony jako „potencjalnie agresywny religijny ekstremista”.

Ponadto został on zgłoszony jako „niebezpieczny dla dzieci” do lokalnych służb socjalnych. Lokalne władze wydały w tej sprawie oświadczenie, stwierdzając, że „funkcjonariusz policji Derbyshire, Richard Barker, odpowiedział na raport Prevent [administracja antyterrorystyczna – red.], stwierdzając, że kazanie nie stanowi zagrożenia terrorystycznego”. Z dokumentów wynika jednak, że policjant wydał przy tym osobistą opinię, wedle której kazanie „było całkowicie nieodpowiednie dla szkoły i ogólnie dla społeczeństwa”.

Jak informuje Christian Corcern, wydalony ze szkoły dr Randall wszczął postępowanie prawne, a on sam, wypowiadając się w mediach, wyraża zdziwienie wobec tak radykalnych kroków podjętych przez nominalnie chrześcijańską placówkę.

- Kiedy powołany pastor Kościoła anglikańskiego nie może wygłosić prostego kazania w szkole Kościoła anglikańskiego bez zgłoszenia go jako ekstremisty i zwolnienia z pracy, to kto jest bezpieczny? – zapytuje Andrea Williams z Chrześcijańskiego Centrum Prawnego.