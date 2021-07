Fatalna sytuacja w Rosji. Tylko minionej doby ponad 750 zgonów

Maksymalne wskaźniki zgonów odnotowywane są w ostatnim czasie w Rosji co kilka dni. Jednocześnie kraj mierzy się z lawinowym przyrostem zakażeń koronawirusem.

Poprzedni najwyższy przyrost zgonów w ciągu doby odnotowano we wtorek 6 lipca, kiedy to zmarło 737 osób. Według danych opublikowanych w sobotę przez sztab rządowy, od początku pandemii zmarło już w Rosji 142 253 pacjentów z Covid-19.

Największe ogniska w kraju rejestrowane są w Moskwie i Petersburgu. W obu tych miastach minionej doby zmarło ponad sto osób. Na kolejnych miejscach są obwody irkucki i niżnienowogrodzki, gdzie zmarło po 28 chorych.

Liczba nowych zakażeń oscyluje w granicach 25 tysięcy, co stanowi podobne wyniki do tych notowanych w styczniu bieżącego roku.

Urząd Statystyczny Rosstat podał dane dotyczące umieralności w ostatnich miesiącach. Wynika z nich, że od początku roku w Rosji zmarło 914,9 tys. osób. Jest to o ponad 17% wyższy wskaźnik niż w analogicznym okresie 2020 roku.

Według władz za wzrost zakażeń odpowiedzialny jest rozprzestrzeniający się obecnie w Rosji wariant Delta koronawirusa.

Co ze szczepieniami?

Według statystyk podawanych przez "Our World in Data", w Rosji podano ok. 46 milionów dawek szczepionki. Po pełnym zaszczepieniu jest obecnie ok. 13% społeczeństwa.

Dziennik "Kommiersant" ocenia, że spadku umieralności nie należy spodziewać się w najbliższych tygodniach, mimo propagowania przez władze szczepień przeciw Covid-19 i wprowadzania nowych restrykcji. Gazeta prognozuje, że efekt wprowadzonych działań będzie widoczny w statystykach dopiero we wrześniu.

