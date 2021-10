Włochy: Najbardziej restrykcyjne regulacje w Europie i spadek liczby zakażeń

Instytut Służby Zdrowia podał, że średnia wieku osób zakażonych, to obecnie 40 lat, hospitalizowanych z powodu Covid-19 - to 65 lat, a zmarłych - 81 lat.

Nieznacznie spada liczba pacjentów w szpitalach, także na intensywnej terapii.

Z 34 do 29 zmniejszyła się w ciągu tygodnia liczba zakażeń na 100 tys. mieszkańców.

Najnowsze dane Ministerstwa Zdrowia, to 42 zmarłych i ponad 2700 następnych zakażeń, wykrytych w ponad 500 tys. testów. Tę najwyższą od początku pandemii dobową liczbę badań zanotowano w dniu, gdy w życie wszedł we Włoszech obowiązek przepustek sanitarnych we wszystkich miejscach pracy.

Osoby niezaszczepione aby móc pracować, muszą wykonywać regularne testy.

Łączna liczba zmarłych przekroczyła 131,5 tys.

Jedyny taki kraj w Europie. Do pracy tylko z "paszportem"

We Włoszech od piątku wejść do miejsca pracy może tylko ten, kto ma tzw. Green Pass wystawiany na podstawie szczepienia, wyleczenia z COVID-19 lub testu z ostatnich 48 godzin. Decyzja rządu Mario Draghiego w tej sprawie została ogłoszona miesiąc temu. To najbardziej surowe przepisy antypandemiczne w Europie.

Pracownik, który wejdzie do miejsca pracy bez przepustki, może zostać ukarany grzywną od 600 do 1500 euro. Pracodawcy za brak kontroli grozi kara od 400 do 1000 euro.

Rząd, który zdecydował o tej "rewolucji" – jak nowe przepisy nazwała rzymska gazeta – nie ma zamiaru wprowadzać taryfy ulgowej.

W kraju, gdzie dwie dawki szczepionki przyjęło ponad 80 proc. osób powyżej 12 roku życia, wyznaczono nowy cel: zaszczepienie 90 proc. ludności.

"Corriere della Sera" przestrzega Włochów, że muszą liczyć się z utrudnieniami w codziennej aktywności; od dojazdu do pracy, podróż autostradą po zakupy w sklepie.

