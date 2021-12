Kanclerz Niemiec z wizytą w Polsce jeszcze w tym tygodniu

Wiadomość to ustalenia dziennika "Rzeczpospolita". Wizyta Scholza w stolicy Polski niemalże tuż po objęciu urzędu ma być sygnałem, że nowy rząd niemiecki będzie próbował ułożyć sobie możliwie jak najlepsze relacje z polskimi władzami.

Ponadto, już w piątek, 10 grudnia do Warszawy ma przylecieć nowa szefowa niemieckiej dyplomacji Annalena Baerbock.

Spotkania mają być okazją do dyskusji o przebiegu wtorkowych rozmów prezydenta USA Joe Bidena z przywódcą Federacji Rosyjskiej Władimirem Putinem na temat zagrożenia militarnego terytorium Ukrainy oraz wywołanego przez reżim Białorusi kryzysu migracyjnego.

Nowy rząd Niemiec

We wtorek doszło do podpisania umowy koalicyjnej pomiędzy partiami SDP, FDP i Zielonymi, którzy po ostatnich wyborach parlamentarnych stworzą nowy rząd Republiki Federalnej Niemiec. Scholz to przedstawiciel tej pierwszej formacji politycznej. W dokumencie programowym znalazł się m.in. zapis dotyczący aborcji. Mianowicie, zakaz reklamowania zabiegu aborcyjnego ma zostać zniesiony. "Lekarze powinni mieć możliwość udzielania publicznych informacji na temat aborcji bez obawy przed oskarżeniem" – zakomunikowano.

Poza tym, koalicja chce, aby do 2030 roku 80 proc. niemieckiej energii elektrycznej pochodziło ze źródeł odnawialnych. Reformy dotkną też transportu publicznego czy kwestii płacy minimalnej w kraju.

Relacje z Polską

Nowy kanclerz RFN odniósł się również do Polski w swoim wystąpieniu po podpisaniu umowy koalicyjnej. Powiedział, że chciałby "przyjaźnie kształtować sąsiedztwo z Polską".

– Polska jest wielkim narodem, demokracją. Bardzo się cieszę, że Polska jest częścią naszej wspólnej Unii Europejskiej i możemy tam uzgadniać wspólne sprawy, a czasem też się spierać i w ten sposób razem budować naszą przyszłość – oznajmił Olaf Scholz.

