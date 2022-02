Putin otrzymał zgodę na użycie wojska poza granicami Rosji

Prezydent Rosji Władimir Putin wysłał do Rady Federacji dokument dotyczący użycia sił zbrojnych poza granicami kraju – poinformowała przewodnicząca wyższej izby rosyjskiego parlamentu Walentyna Matwijenko, którą cytuje agencja RIA Novosti.

Matwijenko dodała, że sprawa była wcześniej omawiana przez odpowiednie komisje konstytucyjne, obrony, spraw międzynarodowych i Radę Izby.

Rada Federacji wyraziła zgodę

Wniosek Putina poparło 153 senatorów. Nie było ani głosów przeciw, ani wstrzymujących się. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Według szefa komitetu konstytucyjnego Andrieja Kliszasa, zgodnie z konstytucją FR to prezydent określa łączną liczbę formacji, obszary działania oraz okres pobytu żołnierzy poza Rosją.

Rozbiór Ukrainy

W poniedziałek prezydent Rosji ogłosił uznanie niepodległości Donieckiej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a także podpisał z ich przywódcami traktaty o przyjaźni, współpracy i wzajemnej pomocy. Wieczorem Putin wysłał wojsko na zajmowane przez separatystów obszary, oficjalnie w celu "zapewnienia pokoju".

Rosja popiera suwerenność swoich sąsiadów, ale w sprawie Ukrainy została zmuszona zrobić wyjątek – powiedział Putin we wtorek w Moskwie. – Wiąże się to z tym, że niestety terytorium tego kraju jest wykorzystywane przez państwa trzecie do tworzenia zagrożeń dla Federacji Rosyjskiej. To jedyny powód – oświadczył, dodając, że "na Ukrainie doszło do zamachu stanu i nielegalnego przejęcia władzy".

Wojna na wschodzie Ukrainy trwa od 2014 r. Według władz w Kijowie, konflikt z Rosją pochłonął około 15 tys. ofiar.

