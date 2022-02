"Na ulicach miasta trwa wymiana ognia". Ciężka noc w Kijowie

W nocy z piątku na sobotę rosyjskie wojska przeprowadziły kolejny ostrzał Kijowa. CNN informowało, że głośne eksplozje były słyszane na zachodzie i południu miasta, a niebo zostało rozświetlone serią błysków. Niedługo potem w internecie pojawiły się nagrania naocznych świadków, na których widać było eksplozje na północnym zachodzie miasta.

Rosjanie powoli zbliżają się do centrum Kijowa. Walki były prowadzone na przedmieściach stolicy Ukrainy. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Ukrainy ostrzega mieszkańców przed zaciętymi walkami, jakie toczą się na ulicach miasta.

"Na ulicach naszego miasta ma miejsce wymiana ognia. Proszę zachować spokój i być jak najbardziej ostrożnym! Jeśli jesteś w schronie, nie opuszczaj go teraz. Jeśli jesteś w domu - nie zbliżaj się do okna, nie wychodź na balkony. Schowaj się w pomieszczeniu, na przykład w łazience i zakryj się czymś, co uchroni przed obrażeniami od odłamków pocisku. Jeśli usłyszysz syreny (sygnał "Air Alarm") - udaj się natychmiast do najbliższego schronu!" – napisano na profilu MSZ na Facebooku.

Ukraińskie wojsko twierdzi, że podczas walk w rejonie stacji metra Beresteiska w Kijowie zniszczyło 2 rosyjskie samochody, 2 ciężarówki z amunicją, a także przy pomocy pocisków przeciwpancernych NLAW – czołg.

Świadkowie twierdzą, że po nocnym ostrzale Kijowa około godziny 5:45 czasu lokalnego w sobotę niedaleko centrum miasta słychać było kilka serii strzałów. Miały one pochodzić z południowego wschodu.

Zełenski: Ukraińcy będą walczyć

W przemówieniu ogólnokrajowym wygłoszonym w piątek wieczorem prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski obiecał, że Ukraińcy zostaną i będą walczyć o swój kraj, i oskarżył Rosję o atakowanie infrastruktury cywilnej. Z kolei rzecznik prasowy Zełenskiego powiedział, że prezydent zaakceptował rosyjską propozycję przeprowadzenia negocjacji i że jest gotowy do rozmowy o zawarciu pokoju i zawieszeniu broni.

