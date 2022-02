Poroszenko: Wzywam do natychmiastowego rozpatrzenia wniosku Ukrainy

W poniedziałek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podpisał wniosek w sprawie członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej.

Dokument adresowany jest do Emmanuela Marcona – prezydenta Francji, która sprawuje obecnie przewodnictwo w Radzie UE, w kopii do przewodniczącego Rady Europejskiej Charlesa Michela, przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen i przewodniczącej Parlamentu Europejskiego Roberty Metsoli.

Poroszenko apeluje do UE

Działanie ukraińskich władz poparł również Petro Poroszenko. Były ukraiński prezydent przypomniał w mediach społecznościowych, że jako piąty prezydent Ukrainy podpisał umowę stowarzyszeniową z Unią Europejską.

„Wzywam przywódców europejskich do natychmiastowego rozpatrzenia wniosku Ukrainy i rozpoczęcia procesu negocjacji przedakcesyjnych. Członkostwo Ukrainy w Unii Europejskiej jest najlepszą gwarancją niepodległości i dobrobytu narodu ukraińskiego” – napisał na Twitterze Poroszenko.

Zełenski: Ukraina zmieniła historię

Wcześniej Zełenski zwrócił się do UE o natychmiastowe włączenie Ukrainy do Wspólnoty. W swoim oświadczeniu poprosił przywódców Unii Europejskiej o jak najszybsze uruchomienie specjalnej procedury nadania statusu państwa członkowskiego.

– Trwa piąta doba pełnoskalowej wojny Rosji przeciwko narodowi ukraińskiemu. Trzymamy się. Długo nam mówili, że Ukraińcy nie są tacy jak inni i przez dziesięciolecia muszą wykonywać pracę od podstaw. Nie wierzyli w nas. Teraz pokazaliśmy, do czego jesteśmy zdolni. (...) W każdej rozmowie z naszymi partnerami słyszę szczery szacunek. Pokazaliśmy światu, kim jesteśmy i czym jest Rosja – mówił Zełenski.

Ukraiński prezydent stwierdził w poniedziałkowym wystąpieniu, że "Ukraina zmieniła historię", uzyskując ze strony Unii Europejskiej pomoc w dostarczaniu broni. Polityk poinformował także o odbyciu rozmowy z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen. – Dyskutowaliśmy o kolejnych, bardziej dotkliwych krokach. Europejczycy zdają sobie sprawę z tego, że nasi żołnierze walczą o nasze państwo, ale też o całą Europę, o pokój dla wszystkich krajów Unii Europejskiej, o życie dzieci, o równe prawa, o demokrację – przekazał Wołodymyr Zełenski.

– Zwracamy się do Unii Europejskiej, aby natychmiast Ukraina została włączona do Wspólnoty. Jesteśmy partnerami, ale naszym celem jest to, aby być razem ze wszystkimi Europejczykami, żeby być z nimi na równi. Uważam, że jest to sprawiedliwe i zasługujemy na to. Jestem też przekonany, że jest to możliwe – oznajmił prezydent Ukrainy. – Wsparcie ze strony koalicji antywojennej jest bezprecedensowe – dodał.

Wcześniej szefowa KE twierdziła, że chce, aby Ukraina wstąpiła do Unii Europejskiej. Nie podała jednak żadnych szczegółów tego procesu ani orientacyjnej daty akcesji.

