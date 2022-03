Łukaszenka chce się spotkać z papieżem Franciszkiem

W związku z dziewiątą rocznicą wyboru papieża Franciszka na głowę Stolicy Apostolskiej Alaksander Łukaszenka napisał list do papieża.

"Białoruś podziela papieskie wezwanie do budowania braterstwa, z poszanowaniem kultury i tradycji narodów. Zgadzam się z papieżem, że jedyną prawnie istniejącą barierą może być tylko bariera przeciwko nienawiści i niesprawiedliwości, groźbom i narzucaniu cudzej woli" - napisał Łukaszenka.

Przywódca Białorusi wyraził nadzieję, że niedługo uda mu się spotkać z papieżem i"osobiście omówimy te i inne tematy". Jego zdaniem działalność Kościoła na Białorusi jest "wyraźnym potwierdzeniem, że wszelkie kwestie można rozwiązać poprzez dialog, szacunek i zaufanie, aby wzmocnić i rozszerzyć więzy".

W swoim liście Łukaszenka ani słowem nie wspomniał o trwającej od 19 dni wojnie na Ukrainie.

Papież o wojnie: Barbarzyństwo

Papież Franciszek podczas niedzielnego błogosławieństwa użył jak dotąd najostrzejszych słów na rosyjską inwazję na Ukrainę. Dotychczas Ojciec Święty zwracał uwagę na dobór słownictwa w określeniu ataku Rosji na swojego zachodniego sąsiada. Papież nie zwracał się bezpośrednio do Rosjan czy prezydenta Federacji Rosyjskiej Władimira Putina.

W niedzielę, 13 marca Ojciec Święty odniósł się do rosyjskiej inwazji podczas błogosławieństwa na Placu św. Piotra w obecności około 25 tys. wiernych. – W obliczu barbarzyństwa, zabijania dzieci, niewinnych i nieuzbrojonych cywilów żadne powody nie mogą być istotne. (...) Jedyne, co można zrobić, to powstrzymać tę niedopuszczalną agresję zbrojną, zanim zmieni ona miasta w cmentarze – oznajmił papież Franciszek. – W imię Boga, proszę: powstrzymajcie tę masakrę! – dodał i poprosił zgromadzonych o chwilę modlitwy w ciszy w intencji zakończenia wojny.

Białoruś pomaga Rosji

Jak stwierdzają dziennikarze "Ukraińskiej Prawdy", Łukaszenka już wciągnął Białoruś w wojnę rosyjsko-ukraińską, udostępniając rosyjskim siłom okupacyjnym obiekty wojskowe na Białorusi.

Rosyjskie samoloty wojskowe wykorzystują białoruskie lotniska do wykonywania nalotów na ukraińskie miasta, a białoruskie magazyny, składy paliw i smarów oraz szpitale służą do zaspokojenia potrzeb jednostek armii rosyjskiej na Ukrainie.

Ponadto część ataków rakietowych wojsk rosyjskich na miasta ukraińskie została przeprowadzona z terytorium Białorusi. Rosyjskie wojska użyły w tym celu m.in. rakiet Iskander.

Czytaj też:

Ani Antychryst, ani Trzeci Rzym. Niesprawiedliwa wojna PutinaCzytaj też:

Ekspert: Rosja nie daruje tego PolsceCzytaj też:

Obóz dla rosyjskich żołnierzy? Doniesienia Sił Zbrojnych UkrainyCzytaj też:

Abp Szewczuk: Ludobójstwo niewidziane od czasów stalinizmu i nazizmu