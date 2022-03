Kijów wznawia nauczanie. Lekcje w trybie zdalnym

Z powodu rosyjskiej inwazji w dwóch obwodach Ukrainy całkowicie zawieszono działanie szkół – poinformował w poniedziałek resort edukacji. Lekcje w Kijowie od poniedziałku odbywają się w formie online.

Nauczanie zdalne z Ukrainy

W piątek wiceminister edukacji Marzena Machałek poinformowała, ze w polskich szkołach i przedszkolach jest już 123,5 tysiąca młodych obywateli Ukrainy.

Ukraina stworzy także nauczanie zdalne dla dzieci, które opuściły terytorium kraju w wyniku rosyjskiej agresji. Przy współpracy z Google ruszy specjalna platforma. Jeśli rodzice złożą odpowiednie oświadczenie, to dzieci będą uczestniczyć w nauczaniu zdalnym według ukraińskiego programu zajęć.

Informację przekazał wiceszef resortu edukacji Dariusz Piontkowski podczas konferencji prasowej. "Ukraińskie władze próbują zorganizować zdalne nauczanie dla dzieci, które wyemigrowały do różnych krajów. W tym celu we współpracy z Google została uruchomiona specjalna platforma, która będzie zawierać plany lekcji i umożliwiać dostęp do cyfrowych wersji podręczników, filmów edukacyjnych i materiałów interaktywnych" – przekazał rmf24.pl.

Program zajęć ma być aktualizowany co dwa tygodnie. Lekcje będą odbywać się w czasie rzeczywistym zgodnie z przygotowanym harmonogramem. Z przekazanej informacji wynika, że polskie szkoły będą pomagać, tworząc ukraińskim dzieciom możliwość nauki, m.in. poprzez udostępnienie sal czy sprzętu.

