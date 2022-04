Zawieszenie broni na Wielkanoc? Światowa Rada Kościoła prosi o pomoc Cyryla

Zawieszenie broni miałoby umożliwić prawosławnym i grekokatolikom Ukrainy i Rosji oraz całego świata pokojowe obchody świąt, które w kalendarzu juliańskim wypadają w tym roku 24 kwietnia.

Kościoły proszą o pomoc patriarchę moskiewskiego Cyryla

Sekretarz generalny Światowej Rady Kościoła, skupiającej 352 Kościoły prawosławne, protestanckie, starokatolickie i anglikańskie, ks. Ioan Sauca zawarł tę prośbę w liście do zwierzchnika Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego. Po raz drugi od początku rosyjskiej inwazji zwrócił się on listownie do patriarchy Cyryla. Za pierwszym razem prosił go o mediację i pomoc w zakończeniu działań wojennych.Tragiczna i brutalna wojna w Ukrainie, rozpoczęta w przeddzień okresu Wielkiego Postu spowodowała wiele niewinnych ofiar wśród cywilów, kobiet i dzieci, doprowadziła do olbrzymich zniszczeń, wysiedleń i milionów uchodźców. Ludzie są w wielkiej rozpaczy i cierpią – napisał ks. Sauca.

Poinformował Cyryla, że codziennie otrzymuje od wiernych z Rosji i Ukrainy prośby o to, by zwrócił się do niego w sprawie poszukiwania pokojowego zakończenia konfliktu, wspierając dialog, a nie konfrontację, aby położyć kres rozlewowi krwi.

Jestem świadomy, że nie jest w Waszej mocy zatrzymanie wojny lub wpłynięcie na tych, którzy mają taką moc decyzyjną. Ale wierni oczekują od Waszej Świątobliwości słów pocieszenia. Myślą, że wpływ mogłoby wywrzeć to, gdyby [Wasza Świątobliwość] wystąpił z publicznym oświadczeniem i prośbą, jako duchowy ojciec milionów prawosławnych Rosji i Ukrainy – przekonywał sekretarz generalny ŚRK.

Ks. Sauca ujawnił, że docierają do niego wieści o planach atakowania świątyń w czasie wielkanocnych liturgii w noc paschalną, by szerzyć jeszcze więcej terroru, strachu, wzajemnych oskarżeń i demonizacji.

– Od początku działań wojennych nie przestajemy prosić przywódców politycznych o zawieszenie broni i powrót do stołu dialogu, ale bezskutecznie. Przeciwnie, w obecnych okolicznościach wszyscy widzimy, że wojna uległa nasileniu, co wskazuje, że pokoju nie można osiągnąć tak szybko, jak wszyscy byśmy tego chcieli i oczekiwali – przyznał rumuński duchowny prawosławny.

Dlatego skierował do Cyryla „pokorną prośbę” o to, by publiczne poprosił „o zawieszenie broni na co najmniej kilka godzin podczas liturgii Zmartwychwstania”. Pozwoliłoby to żołnierzom i cywilom uściskać się i wymienić wielkanocne życzenia, „uciszyć na chwilę bomby i pociski, a zamiast tego wsłuchać się w triumfalny dźwięk dzwonów kościelnych i radosny śpiew wiernych”.

Niech tak krótkie zawieszenie broni będzie przedsmakiem i dowodem na to, że można osiągnąć trwały pokój – napisał ks. Sauca.

