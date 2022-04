Szwecja i Finlandia w NATO. Media: Jest ważne porozumienie obu rządów

Dwie gazety - jedna szwedzka, druga fińska - poinformowały, że rządy Szwecji i Finlandii zgodziły się na złożenie wniosków do NATO w tym samym czasie i że nastąpi to w połowie przyszłego miesiąca.

Nowe państwa w NATO

Fińska gazeta "Iltalehti" poinformowała, że szwedzki rząd spełnił życzenie Finlandii, aby oba kraje złożyły wniosek po 22 maja, a szwedzkie źródła rządowe potwierdziły tę informację "Expressen" – tabloidowi z tego kraju.

Wcześniej oczekiwano, że szwedzki wniosek zostanie złożony podczas szczytu NATO w Madrycie w dniach 29-20 czerwca, według doniesień mediów w Szwecji z początku tego miesiąca, ale ostatnie informacje podane w prasie szwedzkiej i fińskiej sugerują, że ta data może zostać przesunięta.

Podobnie Finlandia ma nadzieję na rozpoczęcie procesu składania wniosku "w ciągu tygodni, a nie miesięcy”, jak przekazała 13 kwietnia premier tego kraju Sanna Marin. Dzieje się tak pomimo ostrzeżeń najważniejszych rosyjskich polityków, którzy nie cofnęli się nawet przed groźbami nuklearnymi.

Klęska Putina

Inwazja Rosji na Ukrainę spowodowała rosnące poparcie społeczeństw Szwecji i Finlandii dla przystąpienia do NATO.

Choć oba kraje nie są członkami Sojuszu Północnoatlantyckiego, to jednak ściśle współpracują z NATO, umożliwiając między innymi wojskom sojuszu prowadzenie ćwiczeń na ich ziemi. Helsinki i Sztokholm również znacząco zintensyfikowały swoją dwustronną współpracę obronną w ostatnich latach. Finlandia wraz z sąsiednią Szwecją historycznie unikała członkostwa w NATO, pomimo bliskiego sojuszu z Zachodem, starając się nie prowokować Rosji.

Szwecja zasygnalizowała zamiar ubiegania się o członkostwo w NATO 13 kwietnia, co rozwścieczyło polityków na Kremlu. Premier Szwecji Magdalena Andersson wskazała, że Szwecja będzie dążyła do przystąpienia do Sojusz do czerwca, ku wściekłości Władimira Putina, który napadł na Ukrainę między innymi po to, aby powstrzymać proces rozszerzania NATO.

