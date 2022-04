SBU: Rosjanka namawiała męża, by gwałcił Ukrainki. Media: Mężczyznę pojmano

Dwa tygodnie temu SBU opublikowało przechwyconą rozmowę Rosjanki z jej mężem, który obecnie stacjonuje na fragmencie okupowanego terytorium Ukrainy.

– Gwałć tam ukraińskie baby. Nic mi nie mów. Dobra? – mówi Rosjanka ze śmiechem. – Gwałcić i nic ci nie mówić? – dopytuje żołnierz.

– Tak, żebym nic nie wiedziała. A co? – odpowiada jego zona i się śmieje. Zaskoczony mężczyzna dopytuje "Mogę, tak?". – Tak, pozwalam. Tylko zabezpieczaj się – podkreśla kobieta, co jej mąż kwituje: "dobrze".

Żołnierz pojmany

Dziennikarze szybko zidentyfikowali parę. Żołnierz to Roman Bykowskij, a namawiająca go do gwałtów żona nazywa się Olga Bykowska. Oboje mają 27 lat, pochodząc z obwodu orłowskiego na zachodzie Rosji. Dziennikarze przekonują że ich rodzina mieszka na Krymie. Bykowska na swoim koncie w internecie przekonuje, że najważniejsza jest dla niej rodzina. W 2017 roku została matką.

Teraz okazuje się, że mężczyzna dostał się do ukraińskiej niewoli. "Siły zbrojne Ukrainy pojmały rosyjskiego żołnierza, którego żona namawiała do gwałcenia ukraińskich kobiet, na co wskazywały przechwycone przez służby specjalne rozmowy" – poinformowała agencja informacyjna Unian, powołując się na oświadczenie Ilji Ponomariowa, byłego deputowanego do rosyjskiego parlamentu.

Ponomariow twierdzi, że Rosjanin został pojmany w trakcie bitwy pod Iizum w obwodzie charkowskim. „Żołnierz armii rosyjskiej z Krymu, do którego dzwoniła jego żona i mówiła, że przy gwałceniu ukraińskich kobiet należy stosować środki antykoncepcyjne, został wzięty do niewoli” – napisał.

Te informacje potwierdza również były ambasador Ukrainy w Austrii, a obecnie szef Naftohazu, Oleksander Scherba.

Putin wydał rozkaz do inwazji

24 lutego Władimir Putin wysłał wojska na Ukrainę w odpowiedzi na prośbę przywódców samozwańczych republik Donieckiej i Ługańskiej, które wcześniej Rosja uznała za niepodległe i podpisała z nimi umowy o współpracy i wzajemnej pomocy.

Inwazję rosyjskich wojsk poprzedziło telewizyjne wystąpienie Putina, w którym poinformował, że podjął decyzję o przeprowadzeniu "specjalnej operacji wojskowej" w celu ochrony osób "cierpiących nadużycia i ludobójstwo przez reżim kijowski".

Atak Rosji na Ukrainę to drugi etap konfliktu, który trwa od kwietnia 2014 r. Wojnę poprzedziła rewolucja na Majdanie oraz tzw. kryzys krymski, który doprowadził do aneksji półwyspu przez Rosję. Osiem lat temu rosyjskie siły zbrojne rozpoczęły okupację Krymu. W obecności wojska przeprowadzono nielegalne "referendum", a następnie ogłoszono, że Krym wszedł w skład Federacji Rosyjskiej.

