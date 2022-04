Siły ukraińskie przeprowadziły kontratak na Wyspie Węży

Dowództwo Operacyjne „Południe” Sił Zbrojnych Ukrainy przekazało z wtorku na środę, że siły ukraińskie wykonały uderzenie na Wyspę Węży na Morzu Czarnym. Zniszczony został zestaw obrony przeciwlotniczej Strzała-10. "W strefie operacyjnej Morza Czarnego nasze siły zadały obrażenia pozycjom wroga na Wyspie Węży" – napisano na Facebooku.

Działania Rosjan

"Rejon Odessy został zaatakowany przez 3 pociski manewrujące, które uderzyły w most na ujściu Dniestru. Nie ma ofiar. Ruch jest częściowo ograniczony. Trwają prace konserwatorskie" – przekazano w mediach społecznościowych. Siły zbrojne Ukrainy poinformowały, że Rosjanie eskalują także sytuację w pobliżu Naddniestrza, "organizując imitacje ataków terrorystycznych, ogłaszając ataki rakietowe i wysyłając w imieniu Sił Zbrojnych Ukrainy wiadomości do mieszkańców Naddniestrza z wezwaniami do ewakuacji".

Po tym jak Rosjanie ogłosili, że chcą zorganizować referendum w sprawie utworzenia Chersońskiej Republiki Ludowej, ukraińskie wojsko podziękowało mieszkańcom. "Jesteśmy wdzięczni mieszkańcom regionu Chersoniu, którzy są niezwyciężeni w obliczu wrogich intryg" – przekazano na Facebooku. Dowództwo zwróciło uwagę, że siły rosyjskie próbują przekupić Ukraińców. Chersoń to miasto obwodowe na południu Ukrainy, które jako jedno z pierwszych znalazło się pod rosyjską okupacją.

Przekazano także całkowite straty wroga z wtorku: 16 żołnierzy rosyjskich, 1 czołg i 4 pojazdy wojskowe. Zapewniono, że "siły bezpieczeństwa i obrony południa Ukrainy nadal realizują powierzone im zadania, skutecznie przeciwdziałając wyzwaniom i zagrożeniom".

