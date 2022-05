"To ekstremiści". Nowa rzeczniczka Białego Domu atakuje obrońców życia

Nowa sekretarz prasowa Białego Domu, Karine Jean-Pierre, skomentowała w imieniu prezydenta Joe Bidena prawo pro-life, które niedługo wchodzi w życie w stanie Oklahoma. Nazwała je „ekstremalnym” i „absurdalnym” atakiem na „prawa podstawowe”, ponieważ prawodawcy tego konserwatywnego stanu uchwalili ochronę życia ludzkiego od momentu poczęcia, zakazując zabijania dzieci nienarodzonych prawie bez wyjątków.

Ustawa, która w przyszłym tygodniu ma uzyskać podpis konserwatywnego gubernatora Kevina Stitta doprowadzi do prawie całkowitej eliminacji aborcji, a cztery ostatnie „kliniki” aborcyjne na terenie stanu zostaną zamknięte, gdy nowe prawo wejdzie w życie.

Zabijanie nienarodzonych „podstawowym prawem” według Joe Bidena

„Prezydent uważa, że kobiety mają podstawowe prawo do dokonywania własnych wyborów w zakresie zdrowia reprodukcyjnego” – zadeklarowała rzeczniczka Białego Domu. „Elementarna uczciwość i stabilność naszego prawa domagają się, aby nie wywracano [porządku wprowadzonego przez precedens Roe vs. Wade]” – dodała, broniąc wyroku Sądu Najwyższego z roku 1973, który wbrew Konstytucji odebrał stanom prawo do poważnego ograniczania i zakazywania aborcji.

- Dzisiejsze działanie ustawodawcy Oklahomy jest najbardziej ekstremalnym wysiłkiem zmierzającym do cofnięcia tych podstawowych praw, jakie widzieliśmy do tej pory. Ponadto przyjmuje absurdalny program Teksasu, aby umożliwić prywatnym obywatelom pozywanie sąsiadów za zapewnienie zdrowotnej opieki reprodukcyjnej i pomocy kobietom w korzystaniu z ich konstytucyjnych praw – przekonywała Karine Jean-Pierre.

Obrońcy życia chcą „unieważnienia swobód”

Urzędniczka uznała ponadto, że ustawodawcy, którzy w ponad połowie amerykańskich stanów opowiadają się za prawem dzieci do życia, są „ultra zwolennikami ruchu MAGA [Make America Great Again]”. Jej zdaniem politycy, którzy nie popierają aborcyjnego ludobójstwa – które od pięćdziesięciu lat pochłonęło ponad 63 miliony dzieci – dążą do „unieważnienia swobód”.

Lewicowa stacja CNN z entuzjazmem odnotowała, że Karine Jean-Pierre jest „pierwszą czarnoskórą osobą LGBTQ na tym stanowisku”, dzięki czemu jej środowisko uzyska większy wizerunkowy rozgłos za pośrednictwem administracji publicznej. „Powinniśmy to świętować” – czytamy na portalu CNN. „Jestem czarną kobietą, lesbijką i imigrantką” – powiedziała sama Jean-Pierre w swoim pierwszym wystąpieniu jako sekretarz prasowa Białego Domu.

