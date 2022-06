Włochy ostrzegają: Przez działania Rosji miliony ludzi mogą umrzeć z głodu

Ukraina dostarcza żywność prawie 400 milionom ludzi na całym świecie, ponieważ ukraińskie zboże jest eksportowane nie tylko do krajów europejskich, ale również do Afryki Północnej, na Bliski Wschód i do Azji. Z powodu wojny upadł transport przez porty nad Morzem Czarnym, a handel praktycznie zamarł.

– Następne kilka tygodni będzie miało kluczowe znaczenie dla rozwiązania tej sytuacji – powiedział Luigi Di Maio na konferencji poświęconej kryzysowi żywnościowemu, która odbyła się w Rzymie.

– Oczekujemy jasnych i konkretnych sygnałów z Rosji, ponieważ blokowanie eksportu zboża oznacza trzymanie zakładników i skazywanie na śmierć milionów dzieci, kobiet i mężczyzn – oświadczył szef włoskiej dyplomacji, cytowany w środę przez telewizję Al Jazeera.

Rosjanie kradną ukraińskie zboże

Ukraina jest jednym z największych na świecie eksporterów pszenicy, kukurydzy i oleju słonecznikowego, ale wojna i rosyjska blokada ukraińskich portów zatrzymały przepływ towarów, zagrażając dostawom żywności do wielu krajów.

Zdaniem ukraińskiego MSZ, od początku wojny Rosjanie skonfiskowali już co najmniej 500 tys. ton zboża o wartości ponad 100 mln dolarów. Kijów uważa, że prawie wszystkie statki wychodzące w morze z Sewastopola przewożą towary skradzione Ukrainie.

Rosyjski minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow, który w środę składa wizytę w Turcji, stwierdził, że to na władzach Ukrainy ciąży obowiązek rozminowania portów w celu umożliwienia transportu zboża.

Według Rady Bezpieczeństwa ONZ, obecne zapasy pszenicy na całym świecie wystarczą tylko na 10 tygodni, a sytuacja jest gorsza niż w kryzysowych latach 2007-2008.

Media: Turcja dogadała się z Rosją

Bloomberg podał w poniedziałek, że Turcja i Rosja osiągnęły wstępne porozumienie ws. eksportu ukraińskiego zboża i innych produktów rolnych. Według agencji, która powołała się na źródła znające kulisy rozmów Ankary z Moskwą, turecki rząd zaoferował pomoc wojskową w usuwaniu min u wybrzeży Odessy i eskortowaniu statków ze zbożem.

Ukraina nie zatwierdziła tego planu, obawiając się, że usunięcie umocnień może narazić ten ważny port na Morzy Czarnym na atak ze strony Rosji. Inwazja trwa od 24 lutego i przekształciła się w największy konflikt zbrojny w Europie od momentu zakończenia II wojny światowej.

