Niezapowiedziana wizyta Ursuli von der Leyen w Kijowie. Opublikowała zdjęcie

Przewodnicząca Komisji Europejskiej nie informowała wcześniej o swojej kolejnej wizycie na Ukrainie.

Z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim podsumujemy wspólną pracę niezbędną do odbudowy kraju – napisała Ursula von der Leyen na Twitterze, publikując zdjęcie z Kijowa. Na fotografii przewodnicząca KE wita się wicepremier Ukrainy Olgą Stefanishyną.

Jak podkreśliła dalej polityk, rozmowy z prezydentem Zełenskim dotyczyć będą także postępów poczynione przez Ukrainę na drodze do Unii Europejskiej.

Wizyta Ursuli von der Leyen na Ukrainie

Ostatnia wizyta szefowe KE na Ukrainie miała miejsce na początku kwietnia. Wówczas z przewodniczącą na Ukrainę przyjechali szef unijnej dyplomacji Josep Borrell oraz premier Słowacji Eduard Heger.

Europejska polityk poza Kijowem, odwiedziła w kwietniu także miejscowość Bucza, gdzie rosyjskie wojsko dopuściło się zbrodni na ludności cywilnej. To było dla mnie ważne, żeby swoją wizytę na Ukrainie rozpocząć w Buczy – tłumaczy w kwietniu na Twitterze przewodniczącą Komisji Europejskiej.

We wpisie Ursula von der Leyen zwróciła się do Ukraińców z apelem. "Odpowiedzialni za te okrucieństwa zostaną postawieni przed sądem. Wasza walka to nasza walka" – napisała polityk. "Jestem dzisiaj w Kijowie żeby powiedzieć, że Europa jest po waszej stronie" – podkreśliła von der Leyen.

