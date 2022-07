Rosjanie zniszczyli kolejny magazyn żywności

– To zaplanowana strategia mająca na celu wyniszczenie Ukrainy, podobnie jak podpalanie pól tuż przed żniwami – tłumaczy abp Światosław Szewczuk. W swoim codziennym przesłaniu zwierzchnik ukraińskich grekokatolików zapewnił, że pomimo intensywnych ataków, szczególnie w obwodach ługańskim i donieckim, Ukraina nie podda się.

Spotkanie biskupów w Przemyślu

Abp Szewczuk przebywa aktualnie w Przemyślu, gdzie przewodniczy rozpoczynającemu się dziś Synodowi Biskupów Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego z całego świata. Ze względu na rosyjską inwazję na Ukrainę, Synod nie mógł odbyć się w Kijowie. Głównym tematem są sposoby działania Kościoła w czasie wojny, zwłaszcza utrudnienia duszpasterskie.

Kontynuując rozważania na temat zasad walki duchowej abp Szewczuk przypomniał, że ilekroć przeciwstawiamy się złu, walczymy o wolność. Każde zniewolenie ma bowiem swoje źródło w działaniu złego ducha. Aby się uwolnić potrzebne są trzy kroki: uświadomienie sobie zniewolenia, sprzeciw, a następnie pozbycie się zła.

– Liczne przykłady pokazują, że można uwolnić się od grzechu, ale trzeba tego chcieć. Tam, gdzie człowiek wyraża skruchę, tam przychodzi Boże błogosławieństwo – zapewnił hierarcha.

– Witam was z serca Synodu Biskupów Kościoła Greckokatolickiego, który zebrał się w Przemyślu. Dziś wspominamy narodziny św. Jana Chrzciciela. Dzięki temu spotkaniu my także chcemy nabrać odwagi i siły, by być głosem wołającym na pustyni, niosącym Słowo Boże; Słowo zwycięstwa i wyzwolenia, pociechy i uzdrowienie – mówił abp Szewczuk.

