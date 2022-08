"Scenariusz katastrofy radiacyjnej". Ukraina ostrzega przed zamiarami Rosji

Zapowiedź Rosjan wywołała niepokój wśród ukraińskich władz. Tamtejsza państwowa agencja jądrowa wydała ostrzeżenie, że zamknięcie elektrowni może grozić katastrofą.

Rosjanie wygaszą elektrownię?

Jak przekazał w czwartek rosyjski MON, "niekorzystne wydarzenia” w elektrowni mogą zmusić Rosję do rozważenia „umieszczenia 5. i 6. bloku energetycznego” w „rezerwie”, co doprowadzi do „zamknięcia elektrowni jądrowej w Zaporożu”. Rosjanie obwiniają Ukrainę za ostrzał terenu. Z kolei władze ukraińskie odpierają zarzuty, oskarżając Rosję o prowadzenie ataków, które uszkodziły kompleks.

Energoatom, państwowa agencja energetyki jądrowej na Ukrainie, przekazała, że perspektywa zamknięcia elektrowni przybliży „scenariusz katastrofy radiacyjnej”.

"W przypadku odłączenia generatorów elektrowni jądrowej [Zaporoże] od systemu elektroenergetycznego Ukrainy, nie będą one mogły być wykorzystywane do własnych potrzeb chłodzenia paliwa w przypadku awarii zasilania w elektrowni” – przekazał Energoatom w opublikowanym w czwartek wpisie na Telegramie.

"To przybliży możliwy scenariusz katastrofy radiacyjnej w największej elektrowni jądrowej w Europie” – dodano.

Rosnące zagrożenie

Kwestia uszkodzenia elektrowni i doprowadzenia do katastrofy stała się centralnym punktem rosnących obaw na świecie. Kompleks elektrowni od tygodni znajduje się pod wzmożonym ostrzałem. Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej apeluje, aby umożliwić ekspertom wizytę w obiekcie i rozwiać obawy przed potencjalną awarią jądrową.

Obie strony konfliktu przerzucają się odpowiedzialnością za rosnące zagrożenie i oskarżają się wzajemnie o stosowanie terroryzmu nuklearnego.

Rosjanie stwierdzili, że ukraiński ostrzał uszkodził pomocnicze systemy wsparcia, takie jak baseny rozbryzgowe i inny sprzęt, który utrzymuje reaktory w niskiej temperaturze. Rosyjski MON oskarżył siły ukraińskie o przeprowadzenie 12 ataków na obiekt przy użyciu ponad 50 pocisków artyleryjskich i pięciu dronów kamikaze.

Ukraina konsekwentnie zaprzeczała tym zarzutom i obwiniała Rosję o ostrzał elektrowni, a także używanie jej jako tarczy do ostrzeliwania ukraińskich pozycji w Nikopolu na przeciwległym brzegu Dniepru. Rosja zaprzeczyła również ukraińskim roszczeniom.

