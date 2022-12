Putin pojawił się na Moście Krymskim

Władimir Putin został w poniedziałek sfilmowany, gdy jechał i szedł po Moście Krymskim. Wideo pojawiło się na antenie państwowych mediów oraz w internecie. Przypomnijmy, że most został uszkodzony na początku października w wyniku wybuchu ciężarówki.

Most Krymski jest jedyną drogą lądową łączącą Rosję kontynentalną z nielegalnie anektowanym Krymem. Przeprawa, otwarta w 2018 roku, była jednym z symboli aneksji półwyspu, która miała miejsce w 2014 roku.

Podczas ceremonii otwarcia Putin symbolicznie przejechał przez niego ciężarówką, aby uczcić jego powstanie. W tamtym czasie rosyjska telewizja państwowa powitała go z wielkimi fanfarami.

Putin na Moście Krymskim

Na jednym z filmów, który pojawił się na kanale państwowych mediów, widać Putina za kierownicą mercedesa. Obok prezydenta Rosji siedzi wicepremier Marat Khusnullin. Na innym nagraniu widać rosyjskiego przywódcę idącego wzdłuż odcinka mostu z kapturem naciągniętym na płaszcz.

Pięć zdjęć opublikowanych przez stronę Kremla przedstawia Putina w towarzystwie wicepremiera.

Na filmie z jazdy samochodem Khusnullin mówi Putinowi, że „metal był dostępny na części mostów, więc został przywieziony do budowy tych konstrukcji, a w ciągu dwóch tygodni wszystkie 1214 ton zostały zmontowane i przywiezione tutaj”, co najwyraźniej odnosi się do prac, jakie są prowadzone na przeprawie. Kreml zdecydował, że po zniszczeniach wywołanych wybuchem, przeprawa zostanie odbudowana. Według władz, koniec niezbędnych prac naprawczych ma nastąpić w lipcu 2023 roku.

Na filmie opublikowanym przez rosyjską telewizję państwową prezydent Putin pyta „ile osób pracowało przy naprawie”. Khusnullin odpowiada: „500 osób, 3 pływające dźwigi, 4 barki i 31 urządzeń przez całą dobę”.

