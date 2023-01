Biały Dom: Iran może być współodpowiedzialny za zbrodnie Rosji

Doradca Białego Domu ds. bezpieczeństwa narodowego USA, Jake Sullivan tłumaczy, że decyzje władz w Teheranie ws. dostaw broni dla Rosji, mogą mieć poważne konsekwencje dla Iranu.

Iran współodpowiedzialny za zbrodnie wojenne?

– Ich broń jest wykorzystywana do zabijania cywilów na Ukrainie i do prób pogrążenia miast w mroku i zimnie – podkreślał dorada prezydenta Joe Bidena.

– Z naszego punktu widzenia oznacza to, że Iran może być potencjalnie odpowiedzialny za przyczynianie się do popełniania zbrodni wojennych – dodał polityk, który towarzyszy amerykańskiemu prezydentowi w podróży do Meksyku.

Agencja Reutera przypomina, że Stany Zjednoczone nałożyły sankcje na firmy i osoby oskarżone o produkcję i transfer irańskich dronów, których Moskwa używa do ataków na infrastrukturę cywilną na Ukrainie.

Rosyjskie wojsko coraz mocniej uzależnia się od irańskiej pomocy

Kilka dni temu analitycy z Instytutu Studiów nad Wojną opisywali, że Rosjanie mogą użyć przeciwko Ukrainie wszystkich dronów, które Iran obiecał im przekazać do maja tego roku.

W związku z tym prawdopodobne jest, że rosyjskie władze będą dążyć do zawarcia nowych porozumień z Iranem w sprawie współpracy w sferze militarnej. Amerykańscy eksperci stwierdzają, że Rosja w znacznym stopniu uzależniła się od irańskich dronów i prawdopodobnie "znacznie wyczerpały swoje obecne zapasy tych maszyn".

„Siły rosyjskie wykorzystają wszystkie obiecane 1750 irańskich dronów na Ukrainie do maja 2023 roku, jeśli użyją ich w takim samym tempie, jak między wrześniem a grudniem 2022 roku” – czytamy w raporcie amerykańskiego think tanku.

Przypomnijmy, że 28 grudnia irańskie państwowe media podały, że Teheran wkrótce otrzyma z Rosji 24 myśliwce Su-35, prawdopodobnie w zamian za irańskie drony i pociski balistyczne.

