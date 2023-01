Wojna na Ukrainie. USA alarmują: Putin wciąż może liczyć na pomoc dwóch państw

Waszyngton jest przekonany, że oba kraje nie zaprzestaną wspierania militarnego walczącej na Ukrainie Rosji. Taką tezę przedstawiła stały przedstawiciel USA przy ONZ Linda Thomas-Greenfield podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ.

– Zarówno Iran, jak i Korea Północna planują wysłać do Rosji zakazaną broń, w tym drony, które naruszają rezolucję ONZ. Rosja używa irańskich dronów do uderzenia w infrastrukturę energetyczną Ukrainy, pozbawiając miliony Ukraińców prądu i ogrzewania – stwierdziła Thomas-Greenfield podczas swojego wystąpienia na forum Rady.

– My wiemy, że Iran rozważa obecnie możliwość przekazania Rosji setek pocisków balistycznych, również z naruszeniem rezolucji Rady. Wzywamy Iran do zaprzestania tych działań i apelujemy do wszystkich, którzy popierają pokój, aby zaapelowali do Iranu, aby tego nie robił – podkreśliła przedstawicielka amerykańskiej dyplomacji.

Rakiety dla Wagnerowców

Stały przedstawiciel USA przy ONZ podkreśliła również, że choć Korea Północna oficjalnie oświadczyła, że nie popiera rosyjskiej wojny na Ukrainie, to jednak od początku konfliktu wysyła broń do Grupy Wagnera, co jest bezpośrednim naruszeniem rezolucji ONZ.

– Wysłano rakiety i inną broń do Federacji Rosyjskiej, aby wesprzeć PKW Wagnera. Odbyło się to z naruszeniem rezolucji. Jesteśmy zaniepokojeni, że Korea Północna planuje wysłać więcej sprzętu wojskowego do grupy Wagnera i potępiamy jej działania. Wzywamy Pjongjang, aby wstrzymał takie dostawy i całkowicie zastosował się do decyzji Rezolucji ONZ. Jeszcze raz apelujemy też do wszystkich o włączenie się w ten apel – podkreśliła.

Potrzeba jedności

Linda Thomas-Greenfield wskazała również, że wszystkie kraje powinny się zjednoczyć i domagać się od Rosji zaprzestania bezsensownej wojny.

– Teraz nadszedł czas, aby wszystkie kraje zjednoczyły się i zażądały, aby Rosja zakończyła tę bezsensowną wojnę. Musimy zjednoczyć się i bronić Karty Narodów Zjednoczonych i jej podstawowych zasad, aby osiągnąć pokój. Zróbmy wszystko, co w naszej mocy, aby zakończyć cierpienia, tak na Ukrainie, jak i poza nią – podsumowała.

