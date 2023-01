Turcja może opuścić NATO? "W ciągu sześciu miesięcy"

– NATO swoimi prowokacjami zmusza nas do podjęcia tych działań – powiedział Sancak o wyprowadzeniu Turcji z Sojuszu Północnoatlantyckiego. Jako powód podał, "prowokacyjne działania przeciwko Ankarze".

Według niego ostatnie sondaże pokazują, że co najmniej 80 proc. mieszkańców Turcji jest przekonana, że "Stany Zjednoczone są krajem prowadzącym najbardziej wrogą i destrukcyjną politykę" wobec Ankary. Sancak stwierdził również, że "ostatnio Turcy zaczęli lubić Rosję i prezydenta Władimira Putina", co zostało odnotowane przez rosyjskie agencje prasowe.

Rzecznik partii Erdogana odpowiada

Do postulatu wystąpienia z NATO odniósł się rzecznik Partii Sprawiedliwości i Rozwoju (AKP) prezydenta Recepa Tayyipa Erdogana, Omer Celik, który w wywiadzie dla CNN Turk stanowczo oświadczył, że władze w Ankarze nawet nie rozważają takiego kroku.

– To jest wykluczone. Jesteśmy jednym z krajów założycielskich NATO. Oni nie mają prawa mówić takich rzeczy. To, co mówią, byłoby luksusem dla NATO – ocenił rzecznik AKP, dodając, że wezwania do wystąpienia Turcji z Sojuszu pojawiają przy okazji każdych wyborów (14 maja przeprowadzone zostaną przedterminowe wybory prezydenckie i parlamentarne - red.).

Kampania na rzecz wyprowadzenia Turcji z NATO

19 stycznia Partia Ojczyzna (VP) ogłosiła rozpoczęcie ogólnokrajowej kampanii "Opuśćmy NATO", mającej na celu wywarcie nacisku na władze w celu wystąpienia z Sojuszu. W ramach tej kampanii ruch polityczny planuje rozstawić na placach w wielu miastach punkty zbierania podpisów pod odpowiednimi petycjami w tej sprawie. Będzie też organizował wiece i protesty przeciwko bazom NATO w Turcji.

Lider Partii Ojczyzny Dogu Perincek powiedział, że "silne NATO oznacza silne zagrożenie dla Turcji". Ale antyamerykańskie stanowisko tej formacji to nic nowego. Wcześniej wielokrotnie wzywała władze tureckie do zamknięcia amerykańskich baz wojskowych w kraju, wycofania wniosku o zakup amerykańskich myśliwców F-16 i wystąpienia z NATO.

