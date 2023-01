MSZ Iranu domaga się wyjaśnień od Ukrainy. Wezwano ambasadora

W poniedziałek do Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Iranie wezwano ambasadora Ukrainy. Przedstawiciele resortu domagali się od dyplomaty komentarza do wypowiedzi doradcy prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego – Mychajło Podolaka.

Jak relacjonuje rosyjska, propagandowa agencja TASS, Teheran miał domagać się informacji, czy Kijów był związany z atakiem na irańską fabrykę, do którego doszło dwa dni temu.

Atak na fabrykę

W nocy z soboty na niedzielę, z 28 na 29 stycznia, w trzeciej co do wielkiego irańskiej miejscowości – Isfahan. na południe od Teheranu. doszło do eksplozji w fabryce, należącej do resortu obrony Iranu. Wybuch poprzedziły ataki dronów. Miejscowe służby poinformowały, że spowodowało tylko niewielkie uszkodzenie dachu budynku.

"W Iranie spłonęła fabryka amunicji i dronów »Shahed«, którymi Rosja atakowała Ukrainę. Ministerstwo Obrony Iranu twierdzi, że przyczyną pożaru był atak bezzałogowca. Podobne pożary obserwowaliśmy wcześniej na terenie Rosji" – przekazała na portalu społecznościowym Twitter dziennikarka Alina Makarczuk i udostępniła nagranie pożaru.

Doradca Zełenskiego komentuje

Incydent w Iranie skomentował doradca prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego.

"Logika wojny jest nieubłagana i mordercza. Surowo obciąża agresorów i wspólników. Panika w Rosji — niekończąca się mobilizacja, obrona przeciwrakietowa w Moskwie, okopy oddalone o 1000 km, przygotowanie schronów. Wybuchowa noc w Iranie – produkcja dronów i rakiet, rafinerie ropy naftowej. Ukraina ostrzegała" – napisał Podolak i to właśnie ta jego wypowiedź wywołała burzę.

Polityk udostępnił także zrzut ekranu z wpisu z 24 grudnia ub.r., w którym oznajmił: "Ważne jest, aby porzucić koncepcję »nieskutecznych sankcji«, »nieskutecznych rezolucji ONZ« i przejść do bardziej destrukcyjnych narzędzi — niszczenie zakładów produkcyjnych i aresztowania dostawców.

Czytaj też:

Atak na fabrykę broni. "WSJ": Pierwsza akcja pod rządami nowej koalicji