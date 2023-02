Porażka Putina. Nieudany test w trakcie wizyty Bidena

Amerykańska stacja CNN podaje, że kiedy prezydent USA Joe Biden przebywał na Ukrainie, Rosja zdecydowała się przeprowadzić test międzykontynentalnego pocisku balistycznego "Sarmat", określanej również jako "Szatan II".

Sarmat należy do klasy najcięższych rakiet międzykontynentalnych. Każdy pocisk ma być w stanie przenosić dziesięć lub więcej głowic jądrowych.

Moskwa miała powiadomić Stany Zjednoczone o teście, jednak nie podano żadnych informacji o wynikach akcji.

Jak relacjonuje CNN, oznacza to, że próba prawdopodobnie zakończyła się niepowodzeniem. Przypuszczenia te potwierdzają też amerykańcy urzędnicy, z którymi rozmawiała stacja, zwracając uwagę, że gdyby test wypadł pozytywnie, prezydent Władimir Putin wspomniałby o tym podczas wtorkowego orędzia.

Jedno ze źródeł stacji podaje, że próba rakietowa miała miejsce tuż przed przybyciem Bidena na Ukrainę.

Putin: To oni rozpoczęli wojnę, a my użyliśmy siły, by ich powstrzymać

W wygłoszonym we wtorek orędziu prezydenta Rosji Władimir Putin mówił o konflikcie na Ukrainie, sytuacji gospodarczej kraju oraz atakował Zachód, za "zepsucie moralne".

– Jesteśmy w trudnych czasach, przed historycznymi wydarzeniami – zaczął swoje wystąpienie przywódca, zapewniają, że Rosja "realizuje krok po kroku zadania specjalnej operacji wojskowej". Nawiązując do narracji o obronie ludności rosyjskiej na Ukrainie, Putin oskarżył także Zachód, że "był ślepy na akty terroryzmu reżimu w Kijowie wobec ludności Donbasu".

– Rosja zrobiła wszystko, co w jej mocy, aby pokojowo rozwiązać kryzys na Ukrainie, ale za jej plecami przygotowywany jest całkowicie inny scenariusz. Obietnice Zachodu o pragnieniu pokoju w Donbasie zamieniły się w okrutne fałszerstwo i kłamstwa, kraje te pogrążyły się w szykanach – podkreślił Putin.

– Chcę powtórzyć: to oni rozpoczęli wojnę, a my użyliśmy siły, by ich powstrzymać – stwierdził dalej Putin, a jego słowa nagrodzono brawami.

