Białoruś: Kara śmierci za zdradę stanu dla urzędników i personelu wojskowego

Białoruś będzie karać śmiercią urzędników i wojskowych za zdradę państwa. W grudniu ubiegłego roku ustawę o zmianie kodeksu karnego w tym obszarze przyjęła w pierwszym czytaniu Izba Reprezentantów Białoruskiego Zgromadzenia Narodowego. Teraz podpis złożył Aleksandr Łukaszenka, o czym poinformowało w czwartek jego biuro prasowe.

Ustawa przewiduje "wyjątkowy środek kary w postaci kary śmierci za popełnienie zdrady stanu przez funkcjonariusza państwowego pełniącego funkcję publiczną lub przez osobę posiadającą status wojskowego". Oficjalnie zmiana przepisów ma na celu "odstraszanie elementów destrukcyjnych, a także zademonstrowanie zdecydowanej walki ze zdradą stanu". Jednak nieoficjalnie mówiło się nawet, że to przygotowanie do przystąpienia do potencjalnej wojny z Ukrainą.

Białoruś jest jedynym krajem w Europie, który stosuje karę śmierci. W ciągu ostatnich dziesięciu lat egzekucje wykonywano kilka razy w roku. Obrońcy praw człowieka nieustannie zwracają uwagę na to, że kara śmierci może być stosowana przez władze w Mińsku jako represje i zagrożenie dla demokratycznej opozycji czy niezależnych dziennikarzy.

Kara śmierci na Białorusi

"Prawo przewiduje rozszerzenie odpowiedzialności karnej za zdradę stanu popełnioną przez funkcjonariusza na wszystkie osoby pełniące funkcje publiczne. Jednocześnie za zdradę państwa popełnioną przez funkcjonariusza lub żołnierza wprowadzono możliwość zastosowania wyjątkowego środka karnego – kary śmierci” – możemy przeczytać w oświadczeniu biura Aleksandra Łukaszenki.

Ustawa przewiduje odpowiedzialność karną za propagowanie terroryzmu, "kompromitację" sił zbrojnych czy naruszenie wymogów ochrony tajemnicy państwowej.

Portal rp.pl przypomniał, iż 18 maja 2022 roku Łukaszenka podpisał ustawę przewidującą karę śmierci za terroryzm.

