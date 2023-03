"Trzeba działać już teraz". Pierwsze takie spotkanie z Putinem od początku wojny

Zwracając się osobiście do rosyjskiej elity biznesowej po raz pierwszy od dnia, w którym wysłał swoje wojska na Ukrainę 24 lutego ubiegłego roku, Putin powiedział im, że ich rolą nie jest tylko zarabianie pieniędzy, ale wspieranie społeczeństwa.

– Odpowiedzialny przedsiębiorca to prawdziwy obywatel Rosji, swojego kraju, obywatel, który rozumie i działa w jej interesie. Nie ukrywa aktywów za granicą, ale rejestruje firmy tutaj, w naszym kraju i nie uzależnia się od zagranicznych władz – mówił.

Na spotkaniu byli obecni miliarderzy – Oleg Deripaska, Władimir Potanin, Aleksiej Mordaszow, German Khan, Wiktor Wekselberg, Wiktor Rasznikow, Andriej Mielniczenko i Dmitrij Mazepin – których interesy rozciągają się od metali i bankowości po nawozy.

Prezydent Rosji powiedział, że chce poznać ich opinie na temat tego, jak zbudować bardziej dynamiczną gospodarkę, która doprowadziłaby do "zauważalnej poprawy jakości życia ludzi w całym kraju".

Putin przekazał oligarchom wiadomość

Jak odnotowuje agencja Reutera, choć powitano go owacjami na stojąco, Putin przekazał najbogatszym Rosjanom twardą wiadomość: że muszą więcej myśleć o potrzebach kraju, a mniej o własnych wynikach finansowych.

Przekonywał oligarchów, którzy w związku z inwazją Rosji na Ukrainę zostali objęci zachodnimi sankcjami, że "próba zniszczenia rosyjskiej gospodarki nie powiodła się". Przyznał jednocześnie, że kraj nie może sobie pozwolić na bezczynność.

– Doskonale rozumiem groźby, które mają miejsce i to, co mówią nam nieżyczliwi, że Rosja będzie miała problemy w perspektywie średnioterminowej. Tak, to jest zagrożenie, o którym musimy pamiętać. Apeluję, abyście nie czekali na nadejście tych negatywnych konsekwencji. Trzeba działać już teraz – powiedział Putin.

Reuters: Rosja nieoczekiwanie odporna na sankcje

Rosja ma nadzieję na wzrost gospodarczy po spadku o 2,1 proc. w 2022 r. Minister gospodarki Maksym Reszetnikow powiedział, że PKB i inwestycje wzrosną w tym roku, ale nie podał żadnych szacunków – zaznacza Reuters.

W zeszłym roku gospodarka rosyjska okazała się nieoczekiwanie odporna na sankcje, ale powrót do poziomu sprzed konfliktu może być odległy, ponieważ więcej wydatków rządowych jest kierowanych na wojsko. Putin skutecznie przestawił dużą część gospodarki na tryb wojenny – fabryki zbrojeniowe pracują przez całą dobę, aby produkować broń, amunicję i sprzęt.

