Rosja grozi dwóm państwom w Europie. "Staną się celem"

Szwedzkie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wezwało ambasadora Wiktora Tatarincewa, aby złożyć skargę na "próby ingerencji" w proces aplikacji Sztokholmu do NATO.

Wniosek o członkostwo w NATO Szwecja i Finlandia złożyły w ubiegłym roku. Decyzja obu tych państw, które przez lata pozostawały neutralne, ma związek z rosyjską inwazją na Ukrainę, która trwa od 24 lutego i przekształciła się w największy konflikt zbrojny w Europie od czasu zakończenia II wojny światowej.

W ubiegłym tygodniu szwedzki parlament zatwierdził przystąpienie kraju do NATO. Teraz wniosek Szwecji muszą zaakceptować już tylko Turcja i Węgry (pozostałe 28 państw NATO już to zrobiło).

"Krok w przepaść". Tatarincew o akcesji Szwecji do NATO

Komentując działania szwedzkich władz w zakresie przystąpienia do NATO ambasador Tatarincew opublikował w mediach społecznościowych wpis, w który grozi Szwecji i Finlandii.

Dyplomata określa decyzję parlamentu Szwecji ws. akcesji do NATO jako "krok w przepaść" i podkreśla, że szwedzcy politycy i eksperci próbują wmówić obywatelom, że dołączenie do Sojuszu to dobra decyzja, a każdy, kto uważa inaczej, oskarżany jest o powielanie rosyjskiej propagandy.

Dyplomata przekonuje również, że do rosyjskiej ambasady przychodzą listy od Szwedów, który sprzeciwiają się decyzji Sztokholmu w tym zakresie.

Rosja grozi Szwecji i Finlandii

W oświadczeniu Tatarincew wprost wskazał też, że nowe państwa Sojuszu mogą stać się celami rosyjskich ataków.

"Po przystąpieniu Finlandii i Szwecji łączna długość granic rosyjsko-natowskich prawie się podwoi. Jeśli jeszcze komuś wydaje się, że w jakiś sposób poprawi to bezpieczeństwo Europy, to można być spokojnym, że nowi członkowie wrogiego bloku staną się uzasadnionym celem rosyjskich działań odwetowych, w tym o charakterze militarnym" – stwierdził dyplomata.

W reakcji na te słowa rzecznik szwedzkiego MSZ Tobias Billstrom poinformował o wezwaniu ambasadora – relacjonuje agencja Reutera.

– Ministerstwo Spraw Zagranicznych wzywa ambasadora Rosji, aby zaprotestował przeciwko tej oczywistej próbie ingerencji (w działania Szwecji - red.) – powiedział Billstrom w rozmowie z agencją TT.

