Będą kolejne Leopardy dla Ukrainy. Dwa państwa osiągnęły porozumienie

Dania i Holandia zgodziły się wspólnie "nabyć, odnowić i przekazać” 14 czołgów Leopard 2A4 dla Ukrainy. Będą to kolejne ciężkie wozy bojowe, które trafią do ukraińskiego wojska, a które zostaną przekazane przez Amsterdam i Kopenhagę. Przypomnijmy, że oba państwa uzgodniły wcześniej z Niemcami, że do wiosny 2024 roku wyremontują ponad 100 czołgów Leopard w wersji 1, a więc starszej i mocniej wyeksploatowanej, które pozostają na wyposażeniu Bundeswehry.

"Czołgi Leopard 2 będą dostarczane na Ukrainę od początku 2024 roku, w ramach naszego długoterminowego zaangażowania na Ukrainie. Szacowany koszt - 165 milionów euro zostanie równo podzielony między nasze narody. W ten sposób wspólnie weźmiemy udział w «koalicji Leopard 2», wspieranej przez wielu partnerów i sojuszników” – poinformowały resorty obrony krajów we wspólnym oświadczeniu wydanym w czwartek.

"Nasze dwa narody będą nadal badać inne możliwe obszary wspólnego pozyskiwania dodatkowych zdolności w celu wsparcia Ukrainy. Jesteśmy zdeterminowani, by wspierać Ukrainę tak długo, jak to będzie konieczne. Ukraina musi być w stanie obronić się przed rosyjską inwazją” – czytamy we wspólnym oświadczeniu.

Czołgi dla Ukrainy

Pod koniec stycznia Stany Zjednoczone i Niemcy ogłosiły, że dostarczą Ukrainie 31 czołgów Abrams M1 i 14 czołgów Leopard 2. Dodatkowo Berlin wydał zgodę na reeksport swoich czołgów do Kijowa przez państwa trzecie. Według ministra obrony RFN Borisa Pistoriusa pierwsze leopardy trafią na Ukrainę wiosną br.

Cała zachodnia koalicja pancerna ma obejmować kilka krajów europejskich, w tym Polskę. Ambasador Ukrainy we Francji Wadym Omelczenko powiedział, że sojusznicy obiecali Ukrainie 321 ciężkich czołgów. – Potrzebujemy tej pomocy tak szybko, jak to możliwe – podkreślił.

