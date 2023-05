WHO: Eksperci zdecydują, czy COVID-19 to nadal stan zagrożenia

Uznawanie COVID-19 za stan zagrożenia zgodnie z zasadami Światowej Organizacji Zdrowia pomaga utrzymać uwagę międzynarodową wokół pandemii.

WHO po raz pierwszy ogłosiła najwyższy poziom alarmu związanego z COVID-19 30 stycznia 2020 r., a panel ekspertów nadal stosuje tę kategorię podczas obywających się co trzy miesiące spotkań.

Jednak wiele krajów, na przykład Stany Zjednoczone, zaczęło ostatnio znosić wewnętrzne stany zagrożenia epidemicznego. Dyrektor generalny WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, powiedział, że ma nadzieję zakończyć w tym roku międzynarodowy stan zagrożenia związany z COVID-19.

Nie ma jeszcze zgody co do tego, w jaki sposób panel może zarządzić zniesienie obowiązującego od 2020 r. stanu zagrożenia – przekazali Reutersowi doradcy WHO i eksperci zewnętrzni.

Koniec stanu zagrożenia, ale zasady mają działać

– Możliwe, że stan zagrożenia epidemicznego się skończy, ale bardzo ważne jest, aby poinformować, że COVID-19 pozostaje złożonym wyzwaniem dla zdrowia publicznego – powiedziała prof. Marion Koopmans, holenderska wirusolog, która jest członkiem panelu ekspertów WHO. Odmówiła dalszych spekulacji przed dyskusjami, które są poufne.

Jedno ze źródeł bliskich władzom WHO przekazało, że zniesienie stanu "zagrożenie zdrowia publicznego o zasięgu międzynarodowym" może wpłynąć na globalne finansowanie lub wysiłki w zakresie współpracy dot. zwalczania koronawirusa.

– Nie wyszliśmy z pandemii, ale osiągnęliśmy inny etap – powiedział profesor Salim Abdool Karim, czołowy ekspert ds. COVID-19, który wcześniej doradzał rządowi Republiki Południowej Afryki w sprawie reakcji na szerzenie się choroby. Karim, który nie jest członkiem panelu ekspertów WHO, powiedział, że jeśli stan wyjątkowy zostanie zniesiony, rządy powinny nadal utrzymywać programy testów, szczepień i leczenia.

