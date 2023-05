"Niemcy poważnie traktują swoje zobowiązania". Pierwsza taka decyzja Berlina od początku wojny

Niemieckie Ministerstwo Obrony poinformowało w oświadczeniu, że pakiet będzie zawierać różnorodny sprzęt wojskowy, taki jak 20 transporterów opancerzonych Marder, 30 czołgów Leopard, 4 jednostki ogniowe IRIS-T-SLM oraz ponad 200 dronów rozpoznawczych i amunicję. Jak podają niemieckie media, to największa pomoc wojskowa dla Ukrainy ze strony Berlina od początku wojny

"Tym cennym wkładem w postaci pilnie potrzebnego sprzętu wojskowego po raz kolejny pokazujemy, że Niemcy poważnie traktują swoje zobowiązania” – mówi cytowany w oświadczeniu minister obrony Niemiec Boris Pistorius. "Wszyscy pragniemy szybkiego zakończenia tej strasznej wojny prowadzonej przez Rosję przeciwko narodowi ukraińskiemu, która jest sprzeczna z prawem międzynarodowym. Niestety, tego jeszcze nie widać. Dlatego Niemcy będą udzielały wszelkiej możliwej pomocy – tak długo, jak będzie to konieczne" – dodał Pistorius.

Ukraińska kontrofensywa

Szef sztabu prezydenta Ukrainy Andrij Jermak, za pośrednictwem swojego konta na Telegramie, potwierdził w sobotę, że wsparcie Niemiec trafi na Ukrainę. Polityk podziękował Berlinowi za pomoc. "Dziękujemy naszym sojusznikom. Walczymy dalej” – napisał Yermak.

Oświadczenie Niemiec pojawiło się po tym, jak Stany Zjednoczone ogłosiły we wtorek pakiet pomocy dla Ukrainy w wysokości 1,2 miliarda dolarów, mający na celu "wzmocnienie jej obrony powietrznej” i "zaspokojenie zapotrzebowania na amunicję artyleryjską”. Spekuluje się, że decyzje Waszyngtonu i Berlina mają wydatnie wspomóc szykowaną ukraińską kontrofensywę.

Niemiecka pomoc

Wsparcie militarne Niemiec dla Ukrainy ewoluowało w czasie. Kraj początkowo opierał się wezwaniom do dostarczenia broni do Kijowa, zgadzając się jedynie na pomoc humanitarną i sprzęt medyczny. Takie podejście było zgodne z trwającą od dziesięcioleci polityką Niemiec polegającą na niedostarczaniu ofensywnej broni do miejsc objętych konfliktami.

Na początku tego roku Berlin dokonał ważnego zwrotu w swojej polityce. Kanclerz Olaf Scholz ogłosił, że Niemcy dostarczą Kijowowi czołgi Leopard 2. Następnie w kwietniu Berlin zobowiązał się również do wysłania systemów przeciwlotniczych Gepard.

