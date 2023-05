Papież spotkał się w Watykanie z prezydentem Zełenskim

Do spotkania prezydenta Ukrainy z papieżem doszło w Rzymie. Poprzednie miało miejsce w 2020 roku.

Wołodymyr Zełenski w chwili powitania Ojca Świętego położył rękę na sercu i schylił głowę. Franciszek podziękował mu za wizytę, a prezydent odpowiedział, że to dla niego zaszczyt. Następnie usiedli przy stole i rozpoczęli rozmowę, która trwała blisko 40 minut.

Spotkanie Franciszka z Zełenskim

Papież Franciszek przekazał ukraińskiemu prezydentowi Zełenskiemu małą rzeźbę przedstawiającą gałązkę oliwną, symbol pokoju. Z kolei ukraiński prezydent podarował papieżowi plakat, w stylu ikony, upamiętniający 243 dzieci, które zginęły w pierwszych 53 dniach wojny oraz kolaż na blasze z kamizelki kuloodpornej. Jak pokazano w watykańskich mediach społecznościowych prezent przedstawiał wizerunek Matki Bożej namalowany na kamizelce kuloodpornej.

O godzinie 17.00 prezydent Ukrainy opuścił Watykan i udał się w drogę powrotną do Kijowa.

W trakcie rozmowy poruszono sytuację humanitarną i polityczną na Ukrainie spowodowaną trwającą wojną. Papież zapewnił o swojej nieustannej modlitwie, czego dowodem są jego liczne publiczne apele i nieustanna modlitwa o pokój od lutego ubiegłego roku. Obaj rozmówcy zgodzili się co do konieczności kontynuowania wysiłków humanitarnych w celu wsparcia ludności. Papież szczególnie podkreślił pilną potrzebę gestów humanitaryzmu wobec osób najbardziej wrażliwych, niewinnych ofiar konfliktu – poinformowało Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej. Zełenski przedstawił papieżowi ukraińską formułę pokoju, prosząc go o włączenie się w jej realizację.

Komunikat Watykanu

Stolica Apostolska wydała oficjalny komunikat po rozmowach Ojca Świętego i sekretarza ds. Relacji z Państwami abp. Paula Richarda Gallaghera z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.

Dzisiaj, w sobotę 13 maja 2023 r., Ojciec Święty Franciszek przyjął na audiencji Jego Ekscelencję Pana Wołodymyra Zełenskiego, prezydenta Ukrainy, który następnie spotkał się z Jego Ekscelencją Arcybiskupem Paulem Richardem Gallagherem, Sekretarzem ds. Stosunków z Państwami i Organizacjami Międzynarodowymi Sekretariatu Stanu. Podczas serdecznych rozmów z Jego Ekscelencją Arcybiskupem Gallagherem skupiono się przede wszystkim na obecnej wojnie na Ukrainie i związanych z nią pilnych sprawach, zwłaszcza o charakterze humanitarnym, a także na konieczności kontynuowania wysiłków na rzecz osiągnięcia pokoju.

Była to też dobra okazja do omówienia niektórych kwestii dwustronnych, dotyczących zwłaszcza życia Kościoła katolickiego w tym kraju – czytamy w watykańskim komunikacie.

