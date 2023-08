Przebywający w rosyjskim więzieniu Amerykanin oskarżony o szpiegostwo

– Sąd przychylił się do wniosku śledztwa o zatrzymanie Spectora będącego obywatelem USA na podstawie zarzutów opartych na artykule 276 rosyjskiego kodeksu karnego („szpiegostwo”) – przekazała agencji TASS pracownica sądu. Spector odbywa obecnie karę 3,5 roku pozbawienia wolności za pośrednictwo w przekupieniu asystentki byłego rosyjskiego wicepremiera Arkadija Dworkowicza, Anastazji Aleksiejewej.

Spector urodził się i wychował w Leningradzie (ob. Sankt Petersburg), ale później wyjechał do Stanów Zjednoczonych, gdzie otrzymał amerykańskie obywatelstwo. Był przewodniczącym zarządu Grupy Medpolymerprom specjalizującej się w lekach onkologicznych. Pośredniczył we wręczaniu łapówek Aleksiejewej. Według śledczych w latach 2015-2016 Aleksiejewa uzyskała za działania na rzecz łapówkarza korzyści finansowe w wysokości ponad 4 mln rubli (96,3 tys. dolarów) w formie wakacyjnych wyjazdów do Tajlandii i na Dominikanę.

Ameryka stara się o powrót swych obywateli więzionych w Rosji

Nowe zarzuty wobec Amerykanina zbiegają się w czasie z usiłowaniami Stanów Zjednoczonych o wymianę amerykańskich więźniów odbywających kary poza granicami USA. Waszyngton prowadził w tej sprawie rozmowy z Moskwą. Dotyczą one powrotu m.in. reportera Wall Street Journal Evana Gershkovicha oraz weterana marines Paula Whelana. Kreml potwierdził prowadzenie rozmów zaznaczając, że o wymianie więźniów może być mowa dopiero po ich skazaniu. Obydwaj mężczyźni zostali aresztowani pod zarzutem szpiegostwa.

Od czasu rosyjskiej inwazji na Ukrainę Waszyngton wielokrotnie apelował do amerykańskich obywateli przebywających w Rosji o opuszczenie tego kraju ze względów bezpieczeństwa. W grudniu zeszłego roku do USA powróciła koszykarka Brittney Griner, którą w Rosji skazano za posiadanie wkładów do waporyzatorów z olejem z konopi indyjskich.

Czytaj też:

Polska protestuje przeciw zatrzymaniu amerykańskiego dziennikarza w RosjiCzytaj też:

Rosja aresztowała amerykańskiego dziennikarza. Reagują władze USA