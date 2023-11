Bezprecedensowy apel. Władze Izraela zaleciły obywatelom ukrywanie pochodzenia

Rada Bezpieczeństwa Narodowego i Ministerstwo Spraw Zagranicznych Izraela wydały ostrzeżenie, w którym wzywają wszystkich obywateli do "zachowania wzmożonej ostrożności podczas podróży za granicę".

– Wiemy, że społeczności żydowskie, instytucje, izraelskie misje dyplomatyczne i lotniska obsługujące loty do i z Izraela są kluczowymi celami brutalnych antysemitów – powiedział rzecznik prasowy izraelskiego MSZ Eylon Levy. Jak wskazał, obywatele planujący podróż za granicę, głównie do państw arabskich i Bliskiego Wschodu, proszeni są o przełożenie swoich wizyt, jeżeli nie są one konieczne.

– Władze Izraela proszą wszystkich obywateli, aby gdziekolwiek będą na świecie, unikali okazywania jakichkolwiek oznak swojej izraelskiej narodowości lub żydowskiej tożsamości – oświadczył Eylon Levy.

Zaapelowano także, aby osoby, które muszą podróżować, miały "w trybie szybkiego wybierania" numery służb ratunkowych i ambasady Izraela, unikały protestów antyizraelskich oraz przez cały czas "zachowywali szczególną czujność".

Izrael rozszerza inwazję w Strefie Gazy

Trwa inwazja lądowa Izraela na Strefę Gazy. Izraelskie wojska nacierają z trzech kierunków. Jednym z deklarowanych celów jest likwidacja rozległej sieci tuneli zbudowanej pod terytorium Strefy przez palestyński ruch Hamas. Siatka tuneli może wynosić nawet 500 kilometrów, a głębokość sięgać nawet 40 metrów. W nocy siły izraelskie przeprowadziły "ukierunkowany nalot" w południowej części Strefy Gazy.

Inwazję lądową w Strefie Gazy poprzedziły masowe bombardowania i wezwanie Palestyńczyków do ewakuacji w kierunku południowym. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) alarmuje, że Strefa Gazy stoi w obliczu "nieuchronnej katastrofy zdrowia publicznego", ponieważ obszar ten zmaga się z masowymi przesiedleniami i zniszczeniami infrastruktury wodnej.

