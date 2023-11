Watykan w ONZ apeluje o pokojowe rozwiązanie konfliktu palestyńsko-izraelskiego

Zabrał on głos w trakcie obrad dotyczących Agencji ONZ ds. Pomocy Uchodźcom Palestyńskim na Bliskim Wschodzie (UNRWA). Watykański dyplomata wskazał na bezprecedensową eskalację przemocy w Izraelu i Palestynie, co doprowadziło do godnego ubolewania poziomu cierpienia. Powtórzył potępienie przez Stolicę Apostolską ataku terrorystycznego przeprowadzonego 7 października przez Hamas i inne grupy zbrojne przeciwko ludności Izraela, jednocześnie wyrażając zaniepokojenie katastrofalną sytuacją humanitarną w Strefie Gazy. Zaapelował o uwolnienie zakładników i przypomniał o niedzielnym apelu papieża Franciszka o podjęcie dialogu oraz zawieszenie broni i pomoc dla ofiar kryzysu humanitarnego w strefie Gazy.

– Stolica Apostolska wspiera pracę UNRWA, która ma kluczowe znaczenie dla promowania rozwoju ludzkiego i świadczenia usług humanitarnych dla uchodźców palestyńskich, ale także jako źródło nadziei, że pokojowa przyszłość jest możliwa – powiedział arcybiskup Caccia. Oddał cześć wielu pracownikom UNRWA, którzy w ostatnich dniach stracili życie.

"Rozwiązanie dwupaństwowe"

– Jedyną trwałą odpowiedzią na trudną sytuację uchodźców palestyńskich jest sprawiedliwy pokój, który spełnia uzasadnione żądania zarówno Palestyńczyków, jak i Izraelczyków. Osiągnięcie takiego porozumienia opartego na rozwiązaniu dwupaństwowym wymaga zaprzestania obecnych działań wojennych i deeskalacji napięć, w tym na poziomie regionalnym. Ważne jest, aby prawowite władze Państwa Palestyńskiego i władze Państwa Izrael, przy wsparciu całej wspólnoty międzynarodowej, wykazały się odwagą, aby ponowić swoje zaangażowanie na rzecz pokoju opartego na sprawiedliwości i wzajemnym szacunku. Chociaż ścieżka dialogu wydaje się obecnie bardzo wąska, jest to jedyna realna opcja trwałego zakończenia cyklu przemocy, który ogarnął tę ziemię, tak drogą chrześcijanom, żydom i muzułmanom – powiedział na forum ONZ stały przedstawiciel Stolicy Apostolskiej.

