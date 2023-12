Aresztują Putina? "Nie ja o tym decyduję"

Szczyt G20 w Brazylii odbędzie się w przyszłym roku. Lula da Silva zapowiedział, że zaprosi prezydenta Rosji Władimira Putina na spotkanie, pomimo ryzyka, że zostanie zaaresztowany na podstawie nakazu Międzynarodowego Trybunału Karnego.

Przywódca Brazylii powiedział to w poniedziałek, po spotkaniu z kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem w Berlinie – podaje brazylijska gazeta "O Globo". Lula de Silva potwierdził, że Putin otrzyma zaproszenie na szczyt G20. Jak wskazał prezydent, to sam Putin będzie musiał zdecydować, czy podejmie ryzyko przyjazdu do Brazylii.

Da Silva zmienia zdanie

– To nie ja o tym decyduję, to zależy od sądu, a prezydent nie ocenia orzeczeń sądu, albo je wykonuje, albo nie… Jeśli on przyjdzie, to wie, co się stanie – dodał. Wcześniej prezydent Brazylii deklarował, że nie ma możliwości, aby przywódca Rosji został aresztowany w Rio de Janeiro.

Jednocześnie da Silva wycofał się ze swojej wcześniejszej obietnicy, że Brazylia nie będzie zatrzymywać prezydenta Federacji Rosyjskiej.

W marcu 2023 roku Międzynarodowy Trybunał Karny wydał nakaz aresztowania Władimira Putina w związku z uprowadzeniami dzieci z Ukrainy. Ostatecznie prezydent Rosji zdecydował się nie uczestniczyć w szczycie BRICS w Republice Południowej Afryki, kraju, który ratyfikował Statut Rzymski. Warto zauważyć, że na ostatnie spotkanie G20 do Indii, kraju, który nie należy do MTK, Władimira Putin wysłał ministra spraw zagranicznych Siergieja Ławrowa.

W pierwszej połowie października Władimir Putin po raz pierwszy pojawił się za granicą od wydania nakazu aresztowania przez MTK. Przywódca Rosji odwiedził Kirgistan.

Nakaz aresztowania

Międzynarodowy Trybunał Karny z siedzibą w Hadze jest pierwszym w dziejach stałym sądem międzynarodowym, utworzonym do sądzenia osób fizycznych oskarżonych o popełnienie najcięższych zbrodni, np. ludobójstwa, przeciw ludzkości, wojennych i aktów agresji, dokonanych po 1 lipca 2002. Utworzono go na podstawie uchwalonego 17 lipca 1998 Statutu Rzymskiego, wypracowanego w siedzibie Organizacji ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) w stolicy Włoch. MTK rozpoczął działalność 1 lipca 2002. Od 11 marca 2021 na czele Trybunału stoi Polak prof. Piotr Hofmański.

W marcu br. Międzynarodowy Trybunał Karny z siedzibą w Hadze wydał nakaz aresztowania prezydenta Rosji Władimira Putina i rzecznik praw dziecka w tym kraju Marii Lwowej-Biełowej, oskarżonych o współudział w nielegalnym wywozie dzieci ukraińskich do Rosji. W odpowiedzi na te działania Komitet Śledczy Federacji Rosyjskiej wszczął postępowanie przeciw MTK, zarzucając jego sędziom działania bezprawne, sprzeczne z rosyjskim Kodeksem Karnym.

