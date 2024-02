"Papież bardzo opowiada się za diakonatem kobiet". Wkrótce wielkie zmiany w Kościele?

W rozmowie z agencją informacyjną Europa Press hiszpańska zakonnica i teolog Linda Pocher powiedziała, że chociaż "w Kościele katolickim nie ma refleksji na temat święceń kapłańskich kobiet”, to papież "bardzo opowiada się za diakonatem kobiet”.

Pocher była jedną z trzech kobiet, które uczestniczyły w ostatnich dwóch posiedzeniach Papieskiej Rady Kardynałów. Rada skupia hierarchów z całego świata, którzy doradzają papieżowi w sprawach zarządzania Kościołem i reform.

Rola kobiet w Kościele

Podczas dwóch ostatnich obrad, Pocher poproszono o zabranie głosu na temat roli kobiet w Kościele. Temat ten jest jednym z głównych kwestii omawianych przez papieża i kardynałów, a także jest kluczowym punktem dyskusji trwającego Synodu Biskupów na temat synodalności, który ma zakończyć się w październiku tego roku.

Podczas obrad w dniach 4-5 grudnia do Pocher dołączyła Lucia Vantini, profesor teologii, filozofii i religii, która również zabrała głos. W spotkaniu tym uczestniczył także o. Luca Castiglioni, profesor teologii fundamentalnej w seminarium diecezjalnym w Mediolanie. Cała trójka jest współautorami opublikowanej 24 stycznia książki zatytułowanej "Demasculinizing the Church?", do której przedmowę napisał papież Franciszek.

Rada ponownie obradowała w dniach 5-6 lutego, kontynuując dyskusję na temat roli kobiet w Kościele. Oprócz Pocher głos zabrały dwie inne kobiety: Giuliva Di Berardino, dziewica konsekrowana z diecezji Werony i profesor duchowości oraz wielebna Jo Bailey Wells, anglikańska "biskupka" i zastępca sekretarza generalnego Kościoła Anglikańskiego.

Diakonat kobiet coraz bliżej?

W rozmowie z dziennikarzami Pocher powiedziała, że wspólną lutową prezentację z Di Berardino i Wells zorganizowała na prośbę papieża. Dodała, że to na jej prośbę zaproszono anglikańską "biskupkę". Jak wyjaśniła, Wells miała wytłumaczyć kardynałom jak doszło do tego, że Kościół w Anglii zaczął wyświęcać kobiety.

– Rozmawiano także o diakonacie. Wiemy, że Papież bardzo opowiada się za diakonatem kobiet, ale wciąż próbuje zrozumieć, jak wprowadzić go w życie – stwierdziła zakonnica.

Pocher powiedziała, że papież Franciszek zmienia sposób myślenia Kościoła i przeżywania różnicy pomiędzy posługą wyświęconą a kapłaństwem otrzymanym na chrzcie, rozciągając na wszystkich ochrzczonych pewne prawa, które do niedawna należały do "biskupów, księży i osób zakonnych”.

Jeśli chodzi o reakcję kardynałów na ich prezentację, Pocher stwierdziła, że hierarchowie "bardzo chętnie słuchali". – Prowadziliśmy bardzo bogaty i otwarty dialog – dodała. Jednocześnie przyznała, że niektórzy kardynałowie byli bardziej otwarci na jej pomysły niż inni, a wpływ na ich poglądy miała kultura, z której pochodzili.

