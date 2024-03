Masakra w Rosji: Napastnicy otworzyli ogień w sali koncertowej. Są zabici i ranni

Nawet 40 osób mogło zginąć, a co najmniej 100 zostać rannych w strzelaninie do jakiej doszło pod Moskwą. Wcześniej informowano o 12 ofiarach śmiertelnych i 35 rannych. W piątek do sali koncertowej wkroczyło trzech zamaskowanych mężczyzn, którzy otworzyli ogień do zgromadzonego w niej tłumu.

Do zdarzenia doszło w piątek tuż przed koncertem grupy Picnic w sali koncertowej Crocus City Hall w Krasnogrosku pod Moskwą. Jak wynika z relacji RIA Novosti, do gmachu weszło trzech zamaskowanych sprawców, którzy otworzyli ogień do tłumu. Najprawdopodobniej użyli do tego broni maszynowej. twitter Strzelanina pod Moskwą. Zginęło 40 osób Początkowo rosyjskie media informowały, że w ataku zginęło 12 osób, a co najmniej 35 zostało rannych. Dramatycznie wyższy bilans podaje jednak kanał 112, według którego mowa o 42 osobach zabitych i aż 100 rannych. Na miejscu pracuje ponad 70 ekip ratowniczych. – Lekarze udzielają niezbędnej pomocy wszystkim rannym – zapewnił gubernator obwodu moskiewskiego.

Ze zdjęć opublikowanych przez białoruski portal informacyjny NEXTA wynika, że na miejscu doszło do pożaru. Płonie jedna trzecia budynku. Pojawiły się też doniesienia o eksplozji. twitter W środku wciąż pozostawać może nawet 100 osób. "Część mogła schronić się na piętrze -1, część odcięta przez ogień na czwartym piętrze" – informuje Baza. twitter

