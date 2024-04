Atakowali "samochód po samochodzie". Szef Pentagonu jest "oburzony"

W poniedziałek wielkanocny rakieta Izraela spadła na konwój, którym poruszali się wolontariusze organizacji humanitarnej World Central Kitchen (WCK), dostarczający żywność do Strefy Gazy. Wśród nich byli Palestyńczycy, Brytyjczyk, Australijczyk, posiadacz podwójnego obywatelstwa USA i Kanady oraz Polak – Damian Soból.

Szef organizacji humanitarnej World Central Kitchen Jose Andres powiedział w środę dla agencji Reutera, że izraelski atak w Strefie Gazy został zrealizowany "systematycznie, samochód po samochodzie".

Szef Pentagonu jest "oburzony". Wzywa Izrael do konkretnych kroków

Jak przekazał Pentagon, w czwartek odbyła się rozmowa telefoniczna pomiędzy sekretarzem obrony USA Lloydem Austinem a izraelskim ministrem obrony Yoavem Gallantem. Szef Pentagonu wezwał Izrael do podjęcia zdecydowanych kroków, aby zapewnić bezpieczeństwo pracownikom organizacji humanitarnych i palestyńskiej ludności cywilnej w Strefie Gazy "po powtarzających się niepowodzeniach w koordynacji".

"Sekretarz Austin wyraził swoje oburzenie izraelskim atakiem na konwój z pomocą humanitarną World Central Kitchen, w wyniku którego zginęło siedmiu pracowników organizacji humanitarnych, w tym obywatel amerykański" – czytamy w oświadczeniu opublikowanym po rozmowie.

Jak zaznaczono, Lloyd Austin domagał się także, aby Gallant przeprowadził "szybkie i przejrzyste" śledztwo, udostępnił publicznie wnioski i pociągnął winnych do odpowiedzialności.

Biden "oburzony" i "załamany" atakiem Izraela

Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden powiedział we wtorek, że jest "oburzony" i "załamany" atakiem wojska izraelskiego na wolontariuszy. Wezwał, by śledztwo prowadzone w tej sprawie przez Izrael było "szybkie" i by jego wyniki zostały upublicznione. Dodał, że śledztwo musi wskazać odpowiedzialnych za atak.

Zdaniem Bidena, dystrybucja pomocy w Gazie jest tak trudna, ponieważ Izrael nie robi wystarczająco dużo, aby chronić pracowników organizacji humanitarnych, próbujących nieść pomoc ludności cywilnej.

– Stany Zjednoczone wielokrotnie nawoływały Izrael, aby połączył swoje operacje wojskowe przeciwko Hamasowi z operacjami humanitarnymi, aby uniknąć ofiar wśród ludności cywilnej – powiedział Biden.

