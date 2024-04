ETPC uznał, że Szwajcaria zaniedbała troskę o klimat

Według ETPC, Szwajcaria nie uchroniła swoich obywateli przed skutkami zmian klimatycznych. "Krytycy opieszałości Szwajcarii twierdzą, że za widokami z pocztówki kryje się kraj, który zrobił zbyt mało dla planety i działał jako centrum biznesowe dla niektórych z najpotężniejszych międzynarodowych korporacji, zajmujących się paliwami kopalnymi i górnictwem" – wskazuje Reuters.

Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu orzekł na korzyść grupy ponad 2 tys. Szwajcarów (wśród nich członków aktywistycznej grupy seniorek KlimaSeniorinnen), którzy zarzucili rządowi, że bierność w obliczu rosnących temperatur naraża ich na ryzyko śmierci podczas fal upałów. Argumentowano, że osoby starsze źle znoszą wysokie temperatury. Miało to naruszać prawo do życia prywatnego i rodzinnego, gwarantowane w art. 8 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka poprzez brak zapewnienia odpowiedniej ochrony państwa przed poważnymi konsekwencjami zmian klimatu. Zarzucano też Szwajcarii naruszenie art. 6 EKPC, gwarantującego prawo do sądu – poprzez brak odpowiedniej ścieżki sądowej do dochodzenia takich roszczeń.

Szwajcarscy politycy podzieleni

Od wyroku nie przysługuje odwołanie, a szwajcarski Federalny Urząd Sprawiedliwości, który reprezentował rząd przed Trybunałem stwierdził, że należy go wykonać. Zapowiedział, że przeanalizuje orzeczenie, aby określić, jakie środki powinien podjąć kraj. Zaraz po wyroku ETPC szwajcarska Partia Zielonych wezwała do ustalenia celów klimatycznych dla poszczególnych branż, w tym sektora finansowego.

Liderka partii Lisa Mazzone mówi: – Szwajcaria to kraj handlu towarami, Szwajcaria to kraj z silnym sektorem finansowym i dużymi inwestycjami w paliwa kopalne.

Według danych opublikowanych przez stowarzyszenie branżowe Suissenégoce, szwajcarskie spółki zajmujące się handlem obsługują aż 40 proc. handlu ropą naftową i 60 proc. handlu metalami.

Największa partia, prawicowa Szwajcarska Partia Ludowa, stwierdziła, że Szwajcaria powinna wystąpić z Rady Europy, nazywając sędziów Trybunału "marionetkami aktywistów".

Czytaj też:

Niemiecki rząd chwali CPK. "To ma sens"Czytaj też:

Hennig-Kloska uniknie dymisji? Spotkała się z Tuskiem