Coraz więcej wątpliwości wśród Demokratów. Biden przeszedł badania

Jak informuje portal PolskieRadio24.pl podczas środowego spotkania Joe Bidena z 20 gubernatorami z Partii Demokratycznej miały wprost paść pytania o zdrowie i sprawność szefa państwa. Prezydent USA miał wyznać, że po ostatniej debacie z Donaldem Trumpem przeszedł badania zdrowotne. Biden stwierdził, że czuje się dobrze. Polityk po tym stwierdzeniu miał odpukać w drewno.

Wątpliwości wśród gubernatorów

Zaledwie kilka godzin wcześniej rzeczniczka Białego Domu Karine Jean-Pierre nie odpowiedziała na pytanie reporterów, którzy usiłowali ustalić, czy od czasu debaty z Trumpem Biden był badany przez lekarzy.

Wśród Demokratów pojawiły się pierwsze oficjalne wyrazy wątpliwości związane ze stanem zdrowia Joe Bidena. Dwie gubernatorki – Michelle Lujan Grisham z Nowego Meksyku i Janet Mills z Maine – przyznały, że nie wiedzą, czy Joe Biden jest w stanie zwyciężyć w stanach, z których pochodzą. Warto przypomnieć, że w 2020 r. Biden w Nowym Meksyku zwyciężył 11 punktami procentowymi, a w Main 9 pp.

Michelle Obama na ratunek?

Niedawny sondaż Ipsos i agencji Reutera pokazał, że tylko jeden polityk może wygrać z Donaldem Trumpem. Mogłaby to być Michelle Obama. Według badania wygrywa w starciu z Donaldem Trumpem wynikiem 50-39 proc. Żona byłego prezydenta USA jednak wielokrotnie deklarowała, że nie zamierza startować w wyborach.

Według sondażu aż 32 proc. sympatyków Demokratów chce, by Biden zrezygnował z ubiegania się o prezydenturę.

Jedną z faworytek do zajęcia miejsca Bidena jest aktualna wiceprezydent Kamala Harris. Harris ma jednak dość spory negatywny elektorat, co potwierdza badanie. Wynika z niego, że może liczyć na 42-proc. poparcie w porównaniu do 43-proc. poparcia dla Trumpa. Innymi sondowanymi przez Ipsos i Reuters Demokratami są gubernator Kalifornii Gavin Newsom i gubernator Michigan Gretchen Whitmer. Tu strata do Trumpa jest jeszcze większa i wynosi 3 i 5 punktów proc.

Czytaj też:

Bidenem steruje jego żona? "Ukrywa rzeczywisty stan zdrowia"Czytaj też:

Wyciekło nagranie z Trumpem. Polityk zdradził, kto zastąpi Bidena