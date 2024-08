Kto wygra wybory w USA? Wyraźna zmiana w najnowszym sondażu

Wiceprezydent USA Kamala Harris zapewniła sobie zwycięstwo w prawyborach Partii Demokratycznej i jest oficjalnym kandydatem na prezydenta Stanów Zjednoczonych. Jej przeciwnikiem, z ramienia Republikanów, jest Donald Trump.

Ostatnie sondaże pokazywały, że Harris uzyskała przewagę nad Trumpem w siedmiu tzw. "swing states", gdzie zwycięstwo faktycznie oznacza zwycięstwo w wyborach w całym kraju. Według sondażu Harris zdobyła więcej głosów niż Joe Biden, gdy jeszcze był kandydatem Demokratów.

Na zwycięstwo Kamali Harris wskazuje również najnowszy sondaż.

Wybory w USA. Wyniki najnowszego sondażu

Według najnowszego sondażu przeprowadzonego przez instytut Marist dla NPR i PBS News, wiceprezydent USA Kamala Harris wyprzedza kandydata republikanów Donalda Trumpa. Badanie przywołuje portal TVN24.

Wynika z niego, że Harris zdobywa obecnie poparcie 51 proc. Amerykanów, podczas gdy były prezydent uzyskał 48 proc.

Oznacza to spory wzrost poparcia dla kandydatki Demokratów. Tylko w ciągu ostatnich dwóch tygodni wzrosło ono o 4 punkty procentowe.

Kamala Harris utrzymuje również przewagę w badaniach, w których uwzględniono kandydatów z innych środowisk politycznych. Tam obecna wiceprezydent USA wyprzedza rywali o 3 punkty procentowe.

Kto głosuje na Kamalę Harris?

Jak wykazuje analiza wyników sondażu, wzrost popularności kandydatki Demokratów najbardziej wyraźny jest w środowisku ciemnoskórych wyborców oraz białych kobiet z wyższym wykształceniem.

Co ciekawe, na Kamali Harris nie odbijają się tak mocno kwestie gospodarcze, które wpływały na wyniki Joe Bidena. Wciąż jednak w tym obszarze dominuje Donald Trump, choć obecna wiceprezydent traci już do niego jedynie 3 punkty procentowe. W przypadku Bidena była to różnica aż 9 punktów procentowych.

