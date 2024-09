Londyn uruchomił specjalny autobus dla Żydów. "Będą bezpieczni"

Autobus linii 310 kursuje co 20 minut między dwoma obszarami: Stamford Hill i Golders Green. Jak poinformowało biuro burmistrza, projekt powstał w odpowiedzi na wieloletnie prośby społeczności żydowskiej o stworzenie usługi łączącej obie dzielnice. Sadiq Khan powiedział, że stworzenie trasy, która będzie kursować codziennie w godzinach 7:00-19:00, było jedną z jego obietnic reelekcyjnych.

Specjalny autobus dla Żydów w Londynie. "Byli przerażeni wzrostem antysemityzmu"

– Od 16 lat społeczności żydowskie w Stamford Hill i Golders Green zabiegają o bezpośrednie połączenie między tymi dwiema społecznościami – stwierdził w rozmowie z BBC London.

Khan dodał, że był pod wrażeniem rozmów, jakie w ostatnich miesiącach odbył ze społecznością żydowską.

– Byli przerażeni z powodu gwałtownego wzrostu antysemityzmu od 7 października ubiegłego roku. Opowiadano mi historie od rodzin, które, gdy przesiadały się z autobusów ze Stamford Hill do Golders Green w Finsbury Park, były przerażone nadużyciami, których doświadczyły – tłumaczył burmistrz.

Khan powiedział, że nowa trasa autobusowa "łączy społeczności, łączy zgromadzenia" i zapewni londyńskim Żydom, że "będą bezpieczni podczas podróży między tymi dwiema społecznościami". – Słyszeliśmy historie o londyńskich Żydach, którzy byli ofiarami napaści słownych – dodał polityk.

Przedstawiciele środowisk żydowskich nie kryją zadowolenia z uruchomienia nowej trasy autobusowej. "Ten autobus stanowi znaczące ulepszenie dla naszej ściśle ortodoksyjnej społeczności" – czytamy w oświadczeniu London Jewish Forum i Board of Deputies of British Jews.

Wzrost antysemickich incydentów w Londynie

Tylko w okresie od października do lipca Metropolitalna Policja w Londynie odnotowała 2065 incydentów na tle antysemickim. Oznacza to wzrost o 278,9 procent w porównaniu z poprzednim rokiem. W tym samym okresie, według danych policji, odnotowano łącznie 3869 incydentów przestępstw z nienawiści związanych z wiarą, w tym 1370 incydentów przestępstw z nienawiści na tle islamofobicznym. W tym okresie odnotowano również 2642 przestępstwa z nienawiści na tle homofobicznym. Według danych, w sumie policja metropolitalna miała do czynienia z prawie 21 000 przestępstw traktowanych jako tzw. przestępstwa z nienawiści.

